З 2027 року запрацює е-реєстр міського електротранспорту

Кабмін схвалив постанову, яка впроваджує електронну процедуру для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку міського електротранспорту.

Фото: zmist.pl.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін схвалив постанову, яка оновлює порядок реєстрації та державного технічного огляду трамваїв і тролейбусів. Документ розробило Міністерство розвитку громад та територій.

Головна зміна — запровадження електронної процедури для реєстрації, перереєстрації, обліку та зняття з реєстрації міського електротранспорту. Відповідно, вперше буде створено єдиний електронний реєстр трамваїв і тролейбусів.

Створення реєстру дозволить державі отримати повну та актуальну інформацію про рухомий склад, що важливо для планування транспортної політики, оновлення парку та залучення інвестицій у міський транспорт.

Оновлено також правила техогляду: перевірка стосуватиметься не лише трамваїв і тролейбусів, а й трамвайних колій, контактних мереж і тягових підстанцій. Це має забезпечити кращий контроль за технічним станом транспорту та підвищити безпеку пасажирів.

Адміністрування всіх процедур здійснюватиме Укртрансбезпека через єдину електронну систему з передачею даних до державного реєстру транспортних засобів.

Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року, одночасно із запуском електронного реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.