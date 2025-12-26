С 2027 года заработает е-реестр городского электротранспорта

Кабмин одобрил постановление, которое вводит электронную процедуру для регистрации, перерегистрации и снятия с учета городского электротранспорта.

Кабмин одобрил постановление, которое обновляет порядок регистрации и государственного технического осмотра трамваев и троллейбусов. Документ разработало Министерство развития общин и территорий.

Главное изменение — введение электронной процедуры для регистрации, перерегистрации, учета и снятия с регистрации городского электротранспорта. Соответственно, впервые будет создан единый электронный реестр трамваев и троллейбусов.

Создание реестра позволит государству получить полную и актуальную информацию о подвижном составе, что важно для планирования транспортной политики, обновления парка и привлечения инвестиций в городской транспорт.

Обновлены также правила техосмотра: проверка будет касаться не только трамваев и троллейбусов, но и трамвайных путей, контактных сетей и тяговых подстанций. Это должно обеспечить лучший контроль за техническим состоянием транспорта и повысить безопасность пассажиров.

Администрирование всех процедур будет осуществлять Укртрансбезопасность через единую электронную систему с передачей данных в государственный реестр транспортных средств.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года, одновременно с запуском электронного реестра.

