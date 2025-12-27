  1. В Украине
  2. / Авто

В Украине усилят контроль за техническим состоянием трамваев и троллейбусов

11:47, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Принятый правительством документ устанавливает четкие и унифицированные требования для всех юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, которые эксплуатируют трамваи и троллейбусы.
В Украине усилят контроль за техническим состоянием трамваев и троллейбусов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил постановление «Некоторые вопросы регистрации трамваев (трамвайных вагонов) и троллейбусов, их учета и правил проведения государственного технического осмотра объектов городского электрического транспорта». Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

Постановление предусматривает утверждение в новой редакции:

  • Порядка осуществления ведомственной регистрации и ведения учета трамваев и троллейбусов;
  • Правил проведения государственного технического осмотра подвижного состава и объектов инфраструктуры городского электрического транспорта.

Документ устанавливает четкие и унифицированные требования для всех юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, которые эксплуатируют трамваи и троллейбусы.

Ключевое нововведение — внедрение электронной процедуры:

  • ведомственной регистрации;
  • перерегистрации;
  • ведения учета;
  • снятия с регистрации трамваев и троллейбусов.

«Это существенно упрощает и ускоряет административные процедуры, уменьшает бумажный документооборот и повышает прозрачность учета подвижного состава», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что эта процедура позволит создать электронный реестр соответствующих транспортных средств и иметь у государства необходимую информацию о подвижном составе. Это важно как для формирования политики, так и для привлечения инвестиций для обновления транспорта в городах. В настоящее время соответствующая информация не систематизирована.

Постановление также обновляет правила проведения государственного технического осмотра:

  • трамвайных вагонов и троллейбусов;
  • трамвайных путей;
  • контактных сетей;
  • тяговых подстанций.

Это позволит усилить контроль за техническим состоянием как подвижного состава, так и инфраструктуры городского электрического транспорта, что напрямую влияет на безопасность пассажирских перевозок.

Администрирование процедур регистрации и технического учета будет осуществляться Укртрансбезопасностью в унифицированной автоматизированной электронно-учетной системе, которая является составляющей Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте, с последующей передачей данных в Единый государственный реестр транспортных средств.

Соответствующие обновления вступают в силу с 1 января 2027 года — тогда же планируется запустить в работу соответствующий реестр.

Таким образом, будут созданы условия для эксплуатации технически исправного городского электрического транспорта, повышается уровень безопасности пассажиров и это является очередным шагом в цифровизации транспортной сферы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]