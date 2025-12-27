В Украине усилят контроль за техническим состоянием трамваев и троллейбусов

Принятый правительством документ устанавливает четкие и унифицированные требования для всех юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, которые эксплуатируют трамваи и троллейбусы.

Кабинет Министров одобрил постановление «Некоторые вопросы регистрации трамваев (трамвайных вагонов) и троллейбусов, их учета и правил проведения государственного технического осмотра объектов городского электрического транспорта». Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

Постановление предусматривает утверждение в новой редакции:

Порядка осуществления ведомственной регистрации и ведения учета трамваев и троллейбусов;

Правил проведения государственного технического осмотра подвижного состава и объектов инфраструктуры городского электрического транспорта.

Ключевое нововведение — внедрение электронной процедуры:

ведомственной регистрации;

перерегистрации;

ведения учета;

снятия с регистрации трамваев и троллейбусов.

«Это существенно упрощает и ускоряет административные процедуры, уменьшает бумажный документооборот и повышает прозрачность учета подвижного состава», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что эта процедура позволит создать электронный реестр соответствующих транспортных средств и иметь у государства необходимую информацию о подвижном составе. Это важно как для формирования политики, так и для привлечения инвестиций для обновления транспорта в городах. В настоящее время соответствующая информация не систематизирована.

Постановление также обновляет правила проведения государственного технического осмотра:

трамвайных вагонов и троллейбусов;

трамвайных путей;

контактных сетей;

тяговых подстанций.

Это позволит усилить контроль за техническим состоянием как подвижного состава, так и инфраструктуры городского электрического транспорта, что напрямую влияет на безопасность пассажирских перевозок.

Администрирование процедур регистрации и технического учета будет осуществляться Укртрансбезопасностью в унифицированной автоматизированной электронно-учетной системе, которая является составляющей Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте, с последующей передачей данных в Единый государственный реестр транспортных средств.

Соответствующие обновления вступают в силу с 1 января 2027 года — тогда же планируется запустить в работу соответствующий реестр.

Таким образом, будут созданы условия для эксплуатации технически исправного городского электрического транспорта, повышается уровень безопасности пассажиров и это является очередным шагом в цифровизации транспортной сферы.

