  1. В Україні

Псевдомінування РТЦК – жителя Хмельницького засудили до понад 5 років в’язниці

09:42, 27 грудня 2025
Чоловік зателефонував на лінію «102» і повідомив про замінування РТЦК.
Псевдомінування РТЦК – жителя Хмельницького засудили до понад 5 років в’язниці
Жителя Хмельницького засудили до 5 років і 2 місяців позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування державної установи. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

52-річного чоловіка визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (ч. 2 ст. 259 КК України).

У лютому 2025 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на лінію «102» та повідомив неправдиву інформацію про мінування приміщення Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловіка затримано за ст. 208 КПК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком суду, із врахуванням попередніх судимостей, йому призначено покарання у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

суд прокуратура Хмельницький ТЦК

