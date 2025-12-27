  1. В Украине

Псевдоминирование РТЦК – жителя Хмельницкого приговорили к более чем 5 годам тюрьмы

09:42, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина позвонил на линию «102» и сообщил о минировании РТЦК.
Псевдоминирование РТЦК – жителя Хмельницкого приговорили к более чем 5 годам тюрьмы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителя Хмельницкого приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании государственного учреждения. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

52-летний мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в здании, обеспечивающем деятельность органов государственной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

В феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на линию «102» и сообщил ложную информацию о минировании помещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мужчина задержан по ст. 208 УПК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Приговором суда, с учетом предыдущих судимостей, ему назначено наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Хмельницкий ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]