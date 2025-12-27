Псевдоминирование РТЦК – жителя Хмельницкого приговорили к более чем 5 годам тюрьмы

Мужчина позвонил на линию «102» и сообщил о минировании РТЦК.

Жителя Хмельницкого приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании государственного учреждения. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

52-летний мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в здании, обеспечивающем деятельность органов государственной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

В феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на линию «102» и сообщил ложную информацию о минировании помещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мужчина задержан по ст. 208 УПК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Приговором суда, с учетом предыдущих судимостей, ему назначено наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

