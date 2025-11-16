ТЦК объяснил, как военнослужащим оформить распоряжение на выплату помощи в случае гибели
Харьковский областной ТЦК разъяснил порядок оформления личного распоряжения о выплате единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего, военнообязанного или резервиста, призванного на сборы или службу в резерве.
Что такое личное распоряжение и для чего оно нужно
Каждый военнослужащий имеет право добровольно определить, кому именно будет выплачена единовременная денежная помощь в случае его гибели.
Важно, что распоряжение не привязано к степени родства — человек самостоятельно выбирает получателей.
Документ составляется в произвольной письменной форме, а подлинность подписи заверяет нотариус или командир (в зависимости от ситуации).
Как оформляется и хранится распоряжение
Оригинал военнослужащий передает командиру части.
Копия остается у военнослужащего.
После заверения подписи документ передается в службу делопроизводства, регистрируется и направляется в ТЦК и СП для хранения.
Распоряжение хранится по месту регистрации или призыва военнослужащего (для СБУ, СЗР — по месту хранения личного дела).
Содержание распоряжения является конфиденциальным.
Командирам, начальникам подразделений, сотрудникам кадровых служб и другим должностным лицам запрещено разглашать информацию до момента официального подтверждения гибели военнослужащего.
Можно отменить или изменить
Военнослужащий может в любое время отменить распоряжение или составить новое.
Каждое новое автоматически отменяет предыдущее.
Для этого подается рапорт или новое распоряжение командиру воинской части. В течение пяти рабочих дней:
- командир сообщает ТЦК и СП о решении военнослужащего;
- отмененное распоряжение возвращается лицу заказным письмом или личной передачей.
Кто имеет право на выплаты независимо от распоряжения
Закон гарантирует, что 50% положенной доли получат:
- малолетние и несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособная вдова (вдовец);
- нетрудоспособные родители.
Эти выплаты они получают независимо от содержания личного распоряжения.
Кто получит помощь, если распоряжение не составлено
При отсутствии распоряжения деньги в равных долях получат:
- дети (включая усыновленных и рожденных после смерти военнослужащего);
- вдова/вдовец;
- родители или усыновители;
- внуки (если родители умерли);
- гражданский партнер, если факт проживания одной семьей подтвержден судом;
- иждивенцы, определенные законом о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Важные ограничения
Отказ от получения помощи не допускается, если речь идет о малолетних, несовершеннолетних или недееспособных лицах.
Другие лица могут отказаться только путем подачи заявления с нотариально заверенной подписью.
Единовременная помощь не назначается лицу, которое умышленно лишило жизни военнослужащего или совершило покушение на него.
