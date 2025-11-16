  1. В Украине

ТЦК объяснил, как военнослужащим оформить распоряжение на выплату помощи в случае гибели

19:35, 16 ноября 2025
Как военнослужащим оформить, подать, изменить или отменить личное распоряжение о выплате единовременной помощи выбранным получателям в случае гибели.
ТЦК объяснил, как военнослужащим оформить распоряжение на выплату помощи в случае гибели
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский областной ТЦК разъяснил порядок оформления личного распоряжения о выплате единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего, военнообязанного или резервиста, призванного на сборы или службу в резерве.

Что такое личное распоряжение и для чего оно нужно

Каждый военнослужащий имеет право добровольно определить, кому именно будет выплачена единовременная денежная помощь в случае его гибели.

Важно, что распоряжение не привязано к степени родства — человек самостоятельно выбирает получателей.

Документ составляется в произвольной письменной форме, а подлинность подписи заверяет нотариус или командир (в зависимости от ситуации).

Как оформляется и хранится распоряжение

Оригинал военнослужащий передает командиру части.

Копия остается у военнослужащего.

После заверения подписи документ передается в службу делопроизводства, регистрируется и направляется в ТЦК и СП для хранения.

Распоряжение хранится по месту регистрации или призыва военнослужащего (для СБУ, СЗР — по месту хранения личного дела).

Содержание распоряжения является конфиденциальным.

Командирам, начальникам подразделений, сотрудникам кадровых служб и другим должностным лицам запрещено разглашать информацию до момента официального подтверждения гибели военнослужащего.

Можно отменить или изменить

Военнослужащий может в любое время отменить распоряжение или составить новое.

Каждое новое автоматически отменяет предыдущее.

Для этого подается рапорт или новое распоряжение командиру воинской части. В течение пяти рабочих дней:

  • командир сообщает ТЦК и СП о решении военнослужащего;
  • отмененное распоряжение возвращается лицу заказным письмом или личной передачей.

Кто имеет право на выплаты независимо от распоряжения

Закон гарантирует, что 50% положенной доли получат:

  • малолетние и несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители.

Эти выплаты они получают независимо от содержания личного распоряжения.

Кто получит помощь, если распоряжение не составлено

При отсутствии распоряжения деньги в равных долях получат:

  • дети (включая усыновленных и рожденных после смерти военнослужащего);
  • вдова/вдовец;
  • родители или усыновители;
  • внуки (если родители умерли);
  • гражданский партнер, если факт проживания одной семьей подтвержден судом;
  • иждивенцы, определенные законом о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Важные ограничения

Отказ от получения помощи не допускается, если речь идет о малолетних, несовершеннолетних или недееспособных лицах.

Другие лица могут отказаться только путем подачи заявления с нотариально заверенной подписью.

Единовременная помощь не назначается лицу, которое умышленно лишило жизни военнослужащего или совершило покушение на него.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие ТЦК военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]