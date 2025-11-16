ТЦК объяснил, как военнослужащим оформить распоряжение на выплату помощи в случае гибели

Как военнослужащим оформить, подать, изменить или отменить личное распоряжение о выплате единовременной помощи выбранным получателям в случае гибели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский областной ТЦК разъяснил порядок оформления личного распоряжения о выплате единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего, военнообязанного или резервиста, призванного на сборы или службу в резерве.

Что такое личное распоряжение и для чего оно нужно

Каждый военнослужащий имеет право добровольно определить, кому именно будет выплачена единовременная денежная помощь в случае его гибели.

Важно, что распоряжение не привязано к степени родства — человек самостоятельно выбирает получателей.

Документ составляется в произвольной письменной форме, а подлинность подписи заверяет нотариус или командир (в зависимости от ситуации).

Как оформляется и хранится распоряжение

Оригинал военнослужащий передает командиру части.

Копия остается у военнослужащего.

После заверения подписи документ передается в службу делопроизводства, регистрируется и направляется в ТЦК и СП для хранения.

Распоряжение хранится по месту регистрации или призыва военнослужащего (для СБУ, СЗР — по месту хранения личного дела).

Содержание распоряжения является конфиденциальным.

Командирам, начальникам подразделений, сотрудникам кадровых служб и другим должностным лицам запрещено разглашать информацию до момента официального подтверждения гибели военнослужащего.

Можно отменить или изменить

Военнослужащий может в любое время отменить распоряжение или составить новое.

Каждое новое автоматически отменяет предыдущее.

Для этого подается рапорт или новое распоряжение командиру воинской части. В течение пяти рабочих дней:

командир сообщает ТЦК и СП о решении военнослужащего;

отмененное распоряжение возвращается лицу заказным письмом или личной передачей.

Кто имеет право на выплаты независимо от распоряжения

Закон гарантирует, что 50% положенной доли получат:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители.

Эти выплаты они получают независимо от содержания личного распоряжения.

Кто получит помощь, если распоряжение не составлено

При отсутствии распоряжения деньги в равных долях получат:

дети (включая усыновленных и рожденных после смерти военнослужащего);

вдова/вдовец;

родители или усыновители;

внуки (если родители умерли);

гражданский партнер, если факт проживания одной семьей подтвержден судом;

иждивенцы, определенные законом о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Важные ограничения

Отказ от получения помощи не допускается, если речь идет о малолетних, несовершеннолетних или недееспособных лицах.

Другие лица могут отказаться только путем подачи заявления с нотариально заверенной подписью.

Единовременная помощь не назначается лицу, которое умышленно лишило жизни военнослужащего или совершило покушение на него.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.