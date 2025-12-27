Как проверить начисленные налоги и оплатить их онлайн – объяснение

Электронный кабинет предоставляет физическим лицам доступ к налоговым обязательствам и платежам в несколько кликов.

Государственная налоговая служба сообщила, что налогоплательщики могут проверять начисленные налоги и осуществлять их оплату, не выходя из дома, через Электронный кабинет.

Сервис позволяет физическим лицам в любое время просматривать актуальные налоговые обязательства и оплачивать их онлайн. Войти в кабинет можно по адресу или через веб-портал ГНС, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), систему id.gov.ua (MobileID, BankID), Дія.Підпис или «облачную» КЭП.

В меню «Состояние расчетов с бюджетом» отображаются данные о лицевых счетах по состоянию на дату обращения — отдельно по каждому налогу, сбору или другому платежу, с указанием бюджетных счетов.

Сервис позволяет быстро проверить наличие налогового долга или переплаты и своевременно выполнить налоговые обязательства. Онлайн-оплата осуществляется через банковскую карту или QR-код после идентификации пользователя.

В разделе «Помощь» Электронного кабинета можно найти подсказки по порядку уплаты налогов, сборов и других платежей.

В случае выявления неточностей, например, удвоения платежей, переплаты или недоплаты налогов или единого взноса, пользователь может отправить обращение в соответствующий орган ГНС через меню «Переписка с ГНС» частной части Электронного кабинета.

