Як перевірити нараховані податки та сплатити їх онлайн – пояснення

07:00, 27 грудня 2025
Електронний кабінет надає фізичним особам доступ до податкових зобов’язань та платежів у декілька кліків.
Державна податкова служба повідомила, що платники податків можуть перевіряти нараховані податки та здійснювати їхню оплату, не виходячи з дому, через Електронний кабінет.

Сервіс дозволяє фізичним особам у будь-який час переглядати актуальні податкові зобов’язання та сплачувати їх онлайн. Увійти до кабінету можна за адресою або через вебпортал ДПС, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), систему id.gov.ua (MobileID, BankID), Дія.Підпис або «хмарний» КЕП.

У меню «Стан розрахунків з бюджетом» відображаються дані про особові рахунки станом на дату звернення — окремо за кожним податком, збором чи іншим платежем, із зазначенням бюджетних рахунків.

Сервіс дозволяє швидко перевірити наявність податкового боргу або переплати та своєчасно виконати податкові зобов’язання. Онлайн-оплата здійснюється через банківську картку або QR-код після ідентифікації користувача.

У розділі «Допомога» Електронного кабінету можна знайти підказки щодо порядку сплати податків, зборів та інших платежів.

У разі виявлення неточностей, наприклад, задвоєння платежів, переплати або недоплати податків чи єдиного внеску, користувач може надіслати звернення до відповідного органу ДПС через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.

податкова ДПС податки

