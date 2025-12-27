  1. В Украине

Ночная атака на Киев: горели жилые дома и автомобили, фото

08:12, 27 декабря 2025
В результате атаки зафиксированы пожары в пяти районах столицы.
Фото: ГСЧС
В ночь на 27 декабря российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары. Спасатели ликвидируют последствия очередной атаки на Киев. Об этом сообщили в ГСЧС.

В Голосеевском районе падение беспилотника привело к возгоранию трех автомобилей на территории СТО. Пожар ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки БПЛА загорелся трехэтажный частный жилой дом. На месте зафиксирован пожар крыши и второго этажа. Тушение продолжается.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Существует угроза распространения огня на дом престарелых, расположенный рядом. Спасатели эвакуировали из него 10 человек. Все экстренные службы работают на месте.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный жилой дом. Возгорание произошло на верхнем этаже. Службы направляются на место происшествия.

Кроме этого, в Дарницком районе зафиксировали вызов по поводу возгорания автомобиля после падения обломков БПЛА на проезжую часть дороги. Пожара не обнаружено, повреждены припаркованные автомобили, найден пострадавший.

В Днепровском районе зафиксировано повреждение 18-этажного жилого дома на уровне 4 этажа. Есть возгорание.

По данным мэра Киева Виталия Кличко на 8 утра, в результате атаки в столице пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы.

Фото: ГСЧС

россия ГСЧС Киев война обстрел

