Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Фото: RFE/RL

Истец пытался оспорить президентский указ о персональных санкциях, которые были введены решением Совета национальной безопасности и обороны. Рассматривая спор, Большая Палата ВС дала ответ на ключевой вопрос: может ли незнание о санкциях и закрытость материалов СБУ быть уважительной причиной для пропуска срока обращения в суд.

Пропущенные сроки и закрытые документы

Как указано в материалах дела №990/382/25, в августе 2025 года в Кассационный административный суд ВС было подано исковое заявление, касающееся оспаривания Указа Президента Украины от 23 декабря 2023 года № 851/2023. Этим указом было введено в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и иных ограничительных мер. Истец, действуя через свою представительницу (адвоката), требовал признать указ противоправным и отменить его в части, касающейся применения санкций именно к нему. Аргументация основывалась на том, что данное решение было принято без надлежащих доказательств, подтверждающих основания для применения таких мер.

С момента опубликования президентского указа в газете «Урядовий кур’єр» истец фактически не имел доступа к документам, которые стали основанием для внесения его в список санкций. Аппарат СНБО сообщил, что предложения Службы безопасности Украины содержат информацию с ограниченным доступом, которая не подлежит копированию. СБУ также отказалась предоставить копии документов, сославшись на их статус. Таким образом, истец остался без возможности ознакомиться с юридическими основаниями применения к нему санкций, а этот факт, по его мнению, привёл к нарушению принципа верховенства права и права на справедливый суд.

В иске также был поднят вопрос о восстановлении процессуального срока. Истец подчёркивал, что ни один нормативный акт не обязывает гражданина Украины регулярно проверять, не наложены ли на него санкции, а отсутствие уведомления со стороны государственных органов лишило его возможности своевременно обратиться в суд. Санкции были установлены сроком на пять лет, и поэтому шестимесячный срок на их оспаривание выглядит непропорциональным. По словам истца, применение чрезмерного формализма в данном случае ограничивает его право на доступ к правосудию.

Кассационный административный суд ВС в своём определении от 15 августа 2025 года признал причины пропуска срока неуважительными. Суд отметил, что президентский указ был официально опубликован ещё в декабре 2023 года, а значит, истец имел возможность узнать о его существовании. Суд оставил иск без движения, предложив предоставить другие основания для восстановления срока. В ответ адвокат подала заявление, где подчеркнула необходимость учёта практики Европейского суда по правам человека. В частности, был приведён пример дела «Walchli v. France», где ЕСПЧ отмечал, что национальные суды должны избегать чрезмерного формализма, который может ограничить справедливость производства. По словам адвоката, истец объективно не мог знать о применённых санкциях, а потому отказ в восстановлении срока является проявлением чрезмерного формализма.

КАС ВС вернул иск, поскольку сам истец не привёл других оснований для восстановления срока и не предоставил доказательств уважительности причин его пропуска. Это решение стало основанием для подачи апелляционной жалобы в Большую Палату ВС. Как считала адвокат, суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права, применив чрезмерный формализм. Она отметила, что невозможно требовать от гражданина проверять, не наложены ли на него санкции, если он даже не предполагает такой возможности. Кроме того, санкции существенно влияют на реализацию базовых прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины и международными договорами.

Пассивность не освобождает от последствий

В ноябре 2025 года в Большую Палату ВС поступил отзыв на апелляционную жалобу гражданина, в котором сторона представителя Президента Украины настаивала на законности определения Кассационного административного суда ВС.

Исследуя материалы дела, Большая Палата ВС напомнила: Конституция Украины гарантирует каждому право на обжалование решений и действий органов государственной власти, а задачей административного судопроизводства является эффективная защита прав и свобод в публично-правовых отношениях. В то же время реализация права на судебную защиту связана с соблюдением процессуальных сроков, установленных Кодексом административного судопроизводства. Для обращения в административный суд предусмотрен шестимесячный срок, который исчисляется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Большая Палата ВС подробно остановилась на природе процессуальных сроков, подчеркнув, что они служат обеспечению юридической определённости, стабильности публично-правовых отношений и дисциплинированию участников судебного процесса. Восстановление такого срока возможно лишь при наличии объективно непреодолимых обстоятельств, которые не зависели от воли истца и делали невозможным своевременное обращение в суд. Именно на истца возлагается обязанность доказать уважительность причин пропуска срока надлежащими доказательствами.

Учитывая то, что предметом оспаривания был президентский указ, суд пришёл к выводу: этот указ является актом индивидуального действия, поскольку он адресован конкретным лицам, не содержит общеобязательных правил поведения и направлен на прекращение конкретных правоотношений. Именно поэтому к нему применяется общий шестимесячный срок обращения в административный суд.

Как было установлено, президентский указ официально опубликован в газете «Урядовий кур’єр» 26 декабря 2023 года. Соответственно, истечение срока на его оспаривание началось 27 декабря 2023 года и завершилось 27 июня 2024 года. Вместо этого иск был подан лишь в августе 2025 года, то есть с пропуском срока более чем на год.

В свою очередь, истец отмечал, что опубликование указа не может свидетельствовать о его осведомлённости относительно нарушения прав, а также указывал на отсутствие доступа к материалам, которые стали основанием для применения санкций. Однако Большая Палата ВС отклонила эти аргументы. Суд подчеркнул: действующее законодательство не обязывает Президента Украины дополнительно уведомлять лиц о принятии указов, в том числе индивидуального характера. Официальное опубликование в предусмотренных законом изданиях является надлежащим способом доведения таких актов до сведения, а незнание их содержания не освобождает от юридических последствий.

Кроме того, материалы дела свидетельствовали, что уже в конце декабря 2023 года сторона защиты обращалась с запросами в СБУ и СНБО в рамках оказания правовой помощи, что подтверждает осведомлённость истца о применённых к нему санкциях. Отказ в предоставлении копий документов был обусловлен наличием в них информации с ограниченным доступом. Однако этот факт, по убеждению суда, не лишает возможности обратиться в суд в установленные сроки. Процессуальное законодательство предусматривает механизмы истребования доказательств непосредственно судом уже в рамках открытого производства.

Ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, Большая Палата ВС напомнила: применение последствий пропуска процессуальных сроков само по себе не является нарушением права на доступ к суду. Напротив, необоснованное восстановление сроков после значительного времени может нарушать принцип правовой определённости. Суд также отметил, что пассивное поведение лица и нежелание своевременно реализовать процессуальные права не могут признаваться уважительной причиной.

Рассмотрев материалы дела, Большая Палата ВС постановила: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а определение Кассационного административного суда ВС – без изменений. Это решение подтверждает, что принцип юридической определённости имеет приоритет над субъективными объяснениями сторон, а пассивное поведение не может быть оправданием для пропуска сроков.

Автор: Валентин Коваль

