Покупка автомобиля в торговой организации — Сервисный центр МВД разъяснил, на что следует обратить внимание

07:36, 27 декабря 2025
Продавец обязан предоставить: договор купли-продажи, акт осмотра и технического состояния, сертификат соответствия, расчетный документ и таможенную декларацию.
Покупка автомобиля в торговой организации — Сервисный центр МВД разъяснил, на что следует обратить внимание
Главный сервисный центр МВД разъяснил, на что следует обратить внимание при покупке автомобиля в торговой организации.

«Удачная покупка — это не только марка или цвет автомобиля, но и правильно оформленные документы.

Перед заключением сделки советуем заранее ознакомиться с перечнем документов, определенных постановлением КМУ №1200, чтобы избежать проблем во время регистрации в сервисном центре МВД», — отмечают в ведомстве.

Продавец обязан предоставить: договор купли-продажи, акт осмотра и технического состояния, сертификат соответствия, расчетный документ и таможенную декларацию (для автомобилей из-за границы).

«Также вы должны получить полную и достоверную информацию об автомобиле: цену, технические характеристики, год выпуска, гарантии и условия эксплуатации.

Договор подписывают покупатель и продавец. После этого обращайтесь в сервисный центр МВД с паспортом и ИНН — по предварительной записи», — добавили в Главном сервисном центре МВД.

