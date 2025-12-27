  1. В Україні
Купівля авто в торговельній організації — Сервісний центр МВС пояснив, на що треба звернути увагу

07:36, 27 грудня 2025
Продавець має надати: договір купівлі-продажу, акт огляду та технічного стану, сертифікат відповідності, розрахунковий документ і митну декларацію.
Купівля авто в торговельній організації — Сервісний центр МВС пояснив, на що треба звернути увагу
Головний сервісний центр МВС пояснив, на що треба звернути увагу при купівлі автомобіля в торговельній організації.

«Вдала покупка — це не лише марка чи колір авто, а й правильно оформлені документи

Перед укладанням угоди радимо заздалегідь ознайомитися з переліком паперів, визначених постановою КМУ №1200, щоб уникнути проблем під час реєстрації в сервісному центрі МВС», - зазначають у відомстві.

Продавець має надати: договір купівлі-продажу, акт огляду та технічного стану, сертифікат відповідності, розрахунковий документ і митну декларацію (для авто з-за кордону).

«Також ви маєте отримати повну та достовірну інформацію про авто: ціну, технічні характеристики, рік випуску, гарантії та умови експлуатації.

Договір підписують покупець і продавець. Після цього звертайтеся до сервісного центру МВС із паспортом та ІПН — за попереднім записом», - додав головний сервісний центр МВС.

сервісний центр МВС автомобіль

