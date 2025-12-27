  1. В Україні

Нічна атака на Київ: горіли житлові будинки та автомобілі, фото

08:12, 27 грудня 2025
В результаті атаки зафіксовано пожежі у п'яти районах столиці.
Фото: ДСНС
У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу у кількох районах столиці виникли пожежі. Рятувальники ліквідовують наслідки чергової атаки на Київ. Про це повідомили в ДСНС.

У Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок атаки БпЛА загорівся триповерховий приватний житловий будинок. На місці зафіксовано пожежу даху та другого поверху. Гасіння триває.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Існує загроза поширення вогню на будинок для літніх людей, розташований поруч. Рятувальники евакуювали з нього 10 осіб. Усі екстрені служби працюють на місці.

Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий житловий будинок. Загоряння сталося на верхньому поверсі. Служби прямують на місце події.

Окрім цього, у Дарницькому районі зафіксували виклик щодо пожежі автомобіля після падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги. Пожежі не виявлено, пошкоджено припарковані авто, знайдено потерпілого.

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4 поверху. Є займання.

За даними мера Києва Віталія Кличка на 8 ранку, внаслідок атаки у столиці постраждали п’ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували.

Фото: ДСНС

росія ДСНС Київ війна обстріл

