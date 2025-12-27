Як пенсіонеру пройти ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи — відеоінструкція
07:18, 27 грудня 2025
Пенсійний фонд оприлюднив відеоінструкцію щодо проходження ідентифікації у закордонному консульстві.
Фото: ukrinform.com
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як пройти ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи.
Відомство оприлюднило покрокову інструкцію у якій розповіло, які потрібні документи та що потрібно знати, щоб процес пройшов швидко та без проблем.
Пенсійний фонд нагадав:
- способи проходження ідентифікації через закордонні дипломатичні установи;
- які документи підготувати для ідентифікації за кордоном.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.