Як пенсіонеру пройти ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи — відеоінструкція

Пенсійний фонд оприлюднив відеоінструкцію щодо проходження ідентифікації у закордонному консульстві.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як пройти ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи.

Відомство оприлюднило покрокову інструкцію у якій розповіло, які потрібні документи та що потрібно знати, щоб процес пройшов швидко та без проблем.

Пенсійний фонд нагадав:

- способи проходження ідентифікації через закордонні дипломатичні установи;

- які документи підготувати для ідентифікації за кордоном.

