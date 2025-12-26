  1. В Україні
  2. / Суспільство

Вихідні та Новий Рік українці зустрінуть зі снігом і морозом

23:36, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними синоптика, вихідні в Україні будуть вологими та хмарними, на Новий рік очікується похолодання.
Вихідні та Новий Рік українці зустрінуть зі снігом і морозом
Фото: kyiv.comments.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Субота та неділя, 27-28 грудня, в Україні пройдуть вологими та хмарними, з періодичним невеликим мокрим снігом, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

На дорогах очікується ожеледиця та льодяна каша, тож водіям і пішоходам радять бути обережними. Вітер переважно північно-західний, пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

У Києві прогнозують вологу, хмарну погоду та сильний вітер, температура близька до нуля.

З 30 грудня очікується зниження температури, і, за прогнозом Діденко, Новий рік в Україні зустрічатимуть із морозом та снігом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прогноз погоди Новий рік погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]