Вихідні та Новий Рік українці зустрінуть зі снігом і морозом

Фото: kyiv.comments.ua

Субота та неділя, 27-28 грудня, в Україні пройдуть вологими та хмарними, з періодичним невеликим мокрим снігом, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

На дорогах очікується ожеледиця та льодяна каша, тож водіям і пішоходам радять бути обережними. Вітер переважно північно-західний, пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

У Києві прогнозують вологу, хмарну погоду та сильний вітер, температура близька до нуля.

З 30 грудня очікується зниження температури, і, за прогнозом Діденко, Новий рік в Україні зустрічатимуть із морозом та снігом.

