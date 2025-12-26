Вихідні та Новий Рік українці зустрінуть зі снігом і морозом
23:36, 26 грудня 2025
За даними синоптика, вихідні в Україні будуть вологими та хмарними, на Новий рік очікується похолодання.
Фото: kyiv.comments.ua
Субота та неділя, 27-28 грудня, в Україні пройдуть вологими та хмарними, з періодичним невеликим мокрим снігом, попередила синоптикиня Наталка Діденко.
На дорогах очікується ожеледиця та льодяна каша, тож водіям і пішоходам радять бути обережними. Вітер переважно північно-західний, пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься близько нуля.
У Києві прогнозують вологу, хмарну погоду та сильний вітер, температура близька до нуля.
З 30 грудня очікується зниження температури, і, за прогнозом Діденко, Новий рік в Україні зустрічатимуть із морозом та снігом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.