  1. В Украине
  2. / Общество

Выходные и Новый год украинцы встретят со снегом и морозом

23:36, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным синоптика, выходные в Украине будут влажными и облачными, на Новый год ожидается похолодание.
Выходные и Новый год украинцы встретят со снегом и морозом
Фото: kyiv.comments.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суббота и воскресенье, 27-28 декабря, в Украине пройдут влажными и облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом, предупредила синоптик Наталья Диденко.

На дорогах ожидается гололедица и ледяная каша, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными. Ветер преимущественно северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

В Киеве прогнозируют влажную, облачную погоду и сильный ветер, температура близка к нулю.

С 30 декабря ожидается понижение температуры, и, по прогнозу Диденко, Новый год в Украине будут встречать с морозом и снегом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды Новый год погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]