Выходные и Новый год украинцы встретят со снегом и морозом

По данным синоптика, выходные в Украине будут влажными и облачными, на Новый год ожидается похолодание.

Фото: kyiv.comments.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суббота и воскресенье, 27-28 декабря, в Украине пройдут влажными и облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом, предупредила синоптик Наталья Диденко.

На дорогах ожидается гололедица и ледяная каша, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными. Ветер преимущественно северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

В Киеве прогнозируют влажную, облачную погоду и сильный ветер, температура близка к нулю.

С 30 декабря ожидается понижение температуры, и, по прогнозу Диденко, Новый год в Украине будут встречать с морозом и снегом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.