Держмитниця впровадила новий цифровий модуль для оцінки класифікації та вартості товарів

Модуль «Запити та рішення» дає змогу формувати запити онлайн, а результати автоматично інтегруються в систему митного оформлення.

Державна митна служба України запустила модуль «Запити та рішення» у складі автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Центр».

За даними митниці, новий інструмент дозволяє формувати та адмініструвати запити щодо визначення митної вартості товарів, країни походження та класифікації за УКТ ЗЕД без використання паперових документів і ручних процедур.

Рішення, що приймаються на основі цих запитів (на стартовому етапі — лише щодо митної вартості), автоматично надсилаються декларанту у зворотному повідомленні на подану митну декларацію та доступні у будь-який час через Особистий кабінет на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

До винесення рішення оформлення митної декларації блокується як в АСМО «Інспектор», так і в АСМО «Центр», що забезпечує єдину логіку процесу та виключає паралельні бюрократичні дії.

Крім того, екранні форми запитів стали компактнішими та водночас більш інформативними, що полегшує роботу посадовців митниці та учасників зовнішньоекономічної діяльності.

В митниці зазначають, що впровадження модуля дозволяє скоротити час митного оформлення, усунути зайві переміщення та дублювання дій і підвищити прозорість процесу для всіх учасників.

