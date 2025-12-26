Гостаможница внедрила новый цифровой модуль для оценки классификации и стоимости товаров

Модуль «Запросы и решения» позволяет формировать запросы онлайн, а результаты автоматически интегрируются в систему таможенного оформления.

Государственная таможенная служба Украины запустила модуль «Запросы и решения» в составе автоматизированной системы таможенного оформления АСМО «Центр».

По данным таможни, новый инструмент позволяет формировать и администрировать запросы по определению таможенной стоимости товаров, страны происхождения и классификации по УКТ ВЭД без использования бумажных документов и ручных процедур.

Решения, принимаемые на основе этих запросов (на стартовом этапе — только по таможенной стоимости), автоматически отправляются декларанту в обратном уведомлении на поданную таможенную декларацию и доступны в любое время через Личный кабинет на портале «Единое окно для международной торговли».

До вынесения решения оформление таможенной декларации блокируется как в АСМО «Инспектор», так и в АСМО «Центр», что обеспечивает единую логику процесса и исключает параллельные бюрократические действия.

Кроме того, экранные формы запросов стали более компактными и в то же время более информативными, что облегчает работу должностных лиц таможни и участников внешнеэкономической деятельности.

В таможне отмечают, что внедрение модуля позволяет сократить время таможенного оформления, устранить лишние перемещения и дублирование действий и повысить прозрачность процесса для всех участников.

