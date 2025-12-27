  1. В Україні

Без надійних цінних паперів запуск накопичувальної пенсійної системи неможливий – Руслан Магомедов

08:48, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Голова НКЦПФР заявив, що ключовою передумовою пенсійної реформи є розвиток фондового ринку та безпечних інструментів для довгострокових інвестицій.
Без надійних цінних паперів запуск накопичувальної пенсійної системи неможливий – Руслан Магомедов
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи напряму залежить від наявності надійних цінних паперів та розвитку фондового ринку. На цьому наголосив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, повідомляє НКЦПФР.

«Час від часу» з’являються твердження, що саме НКЦПФР нібито стримує пенсійну реформу. Втім, якщо поставити просте запитання – хто саме про це говорить і на чому ґрунтуються такі заяви, – чіткої відповіді зазвичай немає. Я спілкуюся з Міністром соцполітики та іншими органами влади і жодного разу не чув, що Комісія є бар’єром для пенсійної реформи. Найчастіше це зручне пояснення складних системних проблем», – зазначив Магомедов.

Голова НКЦПФР наголосив, що солідарна пенсійна система не витримує навантаження, адже нині працюючі утримують пенсіонерів без гарантій достойних виплат у майбутньому. Перехід до накопичувальної системи, за його словами, є неминучим, однак вирішальним є питання механізмів збереження пенсійних коштів.

Магомедов підкреслив, що завдання пенсійних фондів полягає не в ризикових інвестиціях, а у збереженні купівельної спроможності грошей щонайменше на рівні інфляції. Пенсійні кошти не можуть вкладатися у високоризикові активи, оскільки від них безпосередньо залежить якість життя людей після завершення трудової діяльності.

«Пенсійна реформа напряму залежить від розвитку фондового ринку. І коли він запрацює, з’являться «блакитні фішки», тобто акції компаній, що мають найбільш стабільні ціни та показують найкращий результат на ринку. Тоді туди можна буде вкладати пенсійні кошти. Зараз же потрібні чітко розмежовані інструменти: одні – для більш ризикових інвестицій, інші – для довгострокових, зокрема пенсійних, накопичень», – підкреслив голова НКЦПФР.

У цьому контексті Магомедов звернув увагу на роль особових інвестиційних рахунків, які стануть стартом ініціативи «Фондовий ринок 2.0». Вони передбачають п’ятирічний інвестиційний горизонт і мають сформувати міст між коротшими інвестиціями та довгостроковими пенсійними накопиченнями, демонструючи готовність ринку працювати з коштами майбутніх пенсіонерів.

Нагадаємо, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]