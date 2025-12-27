Без надійних цінних паперів запуск накопичувальної пенсійної системи неможливий – Руслан Магомедов

Голова НКЦПФР заявив, що ключовою передумовою пенсійної реформи є розвиток фондового ринку та безпечних інструментів для довгострокових інвестицій.

Фото: ukrinform

Повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи напряму залежить від наявності надійних цінних паперів та розвитку фондового ринку. На цьому наголосив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, повідомляє НКЦПФР.

«Час від часу» з’являються твердження, що саме НКЦПФР нібито стримує пенсійну реформу. Втім, якщо поставити просте запитання – хто саме про це говорить і на чому ґрунтуються такі заяви, – чіткої відповіді зазвичай немає. Я спілкуюся з Міністром соцполітики та іншими органами влади і жодного разу не чув, що Комісія є бар’єром для пенсійної реформи. Найчастіше це зручне пояснення складних системних проблем», – зазначив Магомедов.

Голова НКЦПФР наголосив, що солідарна пенсійна система не витримує навантаження, адже нині працюючі утримують пенсіонерів без гарантій достойних виплат у майбутньому. Перехід до накопичувальної системи, за його словами, є неминучим, однак вирішальним є питання механізмів збереження пенсійних коштів.

Магомедов підкреслив, що завдання пенсійних фондів полягає не в ризикових інвестиціях, а у збереженні купівельної спроможності грошей щонайменше на рівні інфляції. Пенсійні кошти не можуть вкладатися у високоризикові активи, оскільки від них безпосередньо залежить якість життя людей після завершення трудової діяльності.

«Пенсійна реформа напряму залежить від розвитку фондового ринку. І коли він запрацює, з’являться «блакитні фішки», тобто акції компаній, що мають найбільш стабільні ціни та показують найкращий результат на ринку. Тоді туди можна буде вкладати пенсійні кошти. Зараз же потрібні чітко розмежовані інструменти: одні – для більш ризикових інвестицій, інші – для довгострокових, зокрема пенсійних, накопичень», – підкреслив голова НКЦПФР.

У цьому контексті Магомедов звернув увагу на роль особових інвестиційних рахунків, які стануть стартом ініціативи «Фондовий ринок 2.0». Вони передбачають п’ятирічний інвестиційний горизонт і мають сформувати міст між коротшими інвестиціями та довгостроковими пенсійними накопиченнями, демонструючи готовність ринку працювати з коштами майбутніх пенсіонерів.

Нагадаємо, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

