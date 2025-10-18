Практика судів
Денис Улютін вважає запровадження обов’язкових пенсійних накопичень в Україні наразі передчасним

22:41, 18 жовтня 2025
Міністр навів приклади країн, де накопичувальна система не виправдала очікувань.
Денис Улютін вважає запровадження обов'язкових пенсійних накопичень в Україні наразі передчасним
Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час виступу на Київському економічному форумі 16 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, наразі єдиним інструментом для інвестування пенсійних внесків залишаються державні облігації (ОВДП).

«Ми не можемо просто зробити пул і чекати, поки інвестувати, оскільки такі кошти знецінюються», — наголосив Улютін.

Він зазначив, що у разі запровадження другого рівня пенсійної системи внески потрібно буде інвестувати одразу, що може створити додатковий дефіцит у публічних фінансах через вилучення із ЄСВ.

Міністр навів приклади країн, де накопичувальна система не виправдала очікувань.

У Польщі у 2014 році держава вилучила облігації з приватних пенсійних фондів, фактично згорнувши систему. В Угорщині накопичувальний рівень було націоналізовано у 2010 році, а в Румунії дві третини активів другого рівня розміщено у державних паперах, що не сприяє створенню приватного капіталу.

Улютін наголосив, що обов’язкові накопичення можливі лише після розвитку фінансового ринку, який зможе пропонувати різні інструменти — соціальні та «зелені» облігації, призначені для інвестицій в інфраструктурні чи соціальні проєкти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

