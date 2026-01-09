  1. У світі

В Іспанії 86-річна власниця квартири не отримує оренду і вимагає понад €40 тисяч компенсації від держави

23:30, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Два роки без оренди і без виселення: літня власниця квартири вимагає компенсацію від держави.
В Іспанії 86-річна власниця квартири не отримує оренду і вимагає понад €40 тисяч компенсації від держави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Іспанії розгортається резонансна судова справа, яка може мати серйозні наслідки для ринку оренди житла. 86-річна власниця квартири подала позов проти адміністрації, вимагаючи понад 40 тисяч євро компенсації за те, що більш як два роки не отримує орендну плату через адміністративне блокування виселення орендарки. Про це повідомляє видання El Periódico.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними видання, орендарка припинила сплачувати оренду ще 27 місяців тому. Станом на початок 2026 року сума боргу лише за несплачену орендну плату сягнула майже 31 тисячі євро. Попри звернення власниці до суду, процедуру виселення неодноразово зупиняли на підставі висновків соціальних служб, які визнали орендарку особою в ситуації крайньої вразливості.

У результаті, зазначають адвокати позивачки, держава фактично переклала на літню жінку функцію соціальної підтримки, змусивши її нести фінансовий тягар житлової кризи. При цьому квартира є її єдиним активом і джерелом коштів для забезпечення власних потреб.

Юристи власниці вимагають визнати майнову відповідальність держави та стягнути додатково 9 331 євро як компенсацію за завдану шкоду, довівши загальну суму позову до 40 320 євро. Вони наголошують на тому, що якщо держава вирішує зупинити виселення з соціальних міркувань, то саме держава має нести економічні наслідки цього рішення, а не окремий громадянин.

У матеріалі зазначається, чинне законодавство встановлює, що адміністрація повинна надавати альтернативне житло вразливим особам, аби власник міг повернути своє майно. Не забезпечивши такої альтернативи, система допускає халатність, яка, на думку адвокатів, має бути компенсована з державних коштів.

Цю справу вже називають потенційно прецедентною. Вона може вплинути на тисячі власників житла, які стикаються з тривалими неплатежами та заблокованими процедурами виселення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд держава Іспанія нерухомість оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]