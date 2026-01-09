В Испании 86-летняя владелица квартиры не получает аренду и требует более €40 тысяч компенсации от государства

Два года без аренды и без выселения: пожилая владелица квартиры требует компенсацию от государства.

В Испании разворачивается резонансное судебное дело, которое может иметь серьёзные последствия для рынка аренды жилья. 86-летняя владелица квартиры подала иск против администрации, требуя более 40 тысяч евро компенсации за то, что более двух лет не получает арендную плату из-за административного блокирования выселения арендатора. Об этом сообщает издание El Periódico.

По данным издания, арендатор перестал платить аренду ещё 27 месяцев назад. По состоянию на начало 2026 года сумма долга только по неоплаченной арендной плате достигла почти 31 тысячи евро. Несмотря на обращение владелицы в суд, процедуру выселения неоднократно приостанавливали на основании заключений социальных служб, которые признали арендатора лицом в ситуации крайней уязвимости.

В результате, отмечают адвокаты истца, государство фактически переложило на пожилую женщину функцию социальной поддержки, заставив её нести финансовое бремя жилищного кризиса. При этом квартира является её единственным активом и источником средств для обеспечения собственных нужд.

Юристы владелицы требуют признать имущественную ответственность государства и взыскать дополнительно 9 331 евро в качестве компенсации за причинённый ущерб, доведя общую сумму иска до 40 320 евро. Они подчёркивают, что если государство решает приостановить выселение по социальным соображениям, именно государство должно нести экономические последствия этого решения, а не отдельный гражданин.

В материале отмечается, что действующее законодательство устанавливает обязанность администрации предоставлять альтернативное жильё уязвимым лицам, чтобы владелец мог вернуть своё имущество. Не обеспечив такой альтернативы, система допускает халатность, которая, по мнению адвокатов, должна быть компенсирована за счёт государственных средств.

Это дело уже называют потенциально прецедентным. Оно может повлиять на тысячи владельцев жилья, которые сталкиваются с длительными неплатежами и заблокированными процедурами выселения.

