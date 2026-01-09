Субсидія чи пільга на комуналку: у чому різниця та що вигідніше

У Пенсійному фонді пояснили, чим відрізняються два види державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

В Україні діють два різні механізми державної підтримки для оплати житлово-комунальних послуг — житлова субсидія та пільга на ЖКП. Через схожі назви їх часто плутають, однак це різні види допомоги з різними умовами призначення. У Пенсійному фонді роз’яснили, у чому принципова різниця та на що варто звернути увагу отримувачам.

Що таке пільга на житлово-комунальні послуги

Пільга — це визначена законодавством перевага, яка надається окремим категоріям громадян. Вона не є універсальною і залежить від статусу людини.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають, зокрема:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;

постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

діти війни;

багатодітні сім’ї та інші визначені законом категорії.

Важливий нюанс: пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без урахування доходів — це залежить від конкретної категорії пільговика.

Що таке житлова субсидія

Житлова субсидія — це адресна допомога від держави для домогосподарств, які не можуть самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг через низькі доходи.

На відміну від пільги:

субсидія не прив’язана до соціального статусу;

її призначення напряму залежить від доходів та майнового стану домогосподарства;

право на субсидію може мати будь-яка сім’я, якщо витрати на комунальні послуги є надмірними для її бюджету.

Чи можна отримувати і субсидію, і пільгу одночасно

У Пенсійному фонді наголошують: якщо людина одночасно має право і на пільгу, і на житлову субсидію, надається лише один вид допомоги.

Тобто отримувачеві доведеться обрати більш вигідний для себе варіант, залежно від доходів, складу сім’ї та розміру комунальних платежів.

