Субсидія чи пільга на комуналку: у чому різниця та що вигідніше
В Україні діють два різні механізми державної підтримки для оплати житлово-комунальних послуг — житлова субсидія та пільга на ЖКП. Через схожі назви їх часто плутають, однак це різні види допомоги з різними умовами призначення. У Пенсійному фонді роз’яснили, у чому принципова різниця та на що варто звернути увагу отримувачам.
Що таке пільга на житлово-комунальні послуги
Пільга — це визначена законодавством перевага, яка надається окремим категоріям громадян. Вона не є універсальною і залежить від статусу людини.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають, зокрема:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- діти війни;
- багатодітні сім’ї та інші визначені законом категорії.
Важливий нюанс: пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без урахування доходів — це залежить від конкретної категорії пільговика.
Що таке житлова субсидія
Житлова субсидія — це адресна допомога від держави для домогосподарств, які не можуть самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг через низькі доходи.
На відміну від пільги:
- субсидія не прив’язана до соціального статусу;
- її призначення напряму залежить від доходів та майнового стану домогосподарства;
- право на субсидію може мати будь-яка сім’я, якщо витрати на комунальні послуги є надмірними для її бюджету.
Чи можна отримувати і субсидію, і пільгу одночасно
У Пенсійному фонді наголошують: якщо людина одночасно має право і на пільгу, і на житлову субсидію, надається лише один вид допомоги.
Тобто отримувачеві доведеться обрати більш вигідний для себе варіант, залежно від доходів, складу сім’ї та розміру комунальних платежів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.