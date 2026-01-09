Субсидия или льгота на коммуналку: в чем разница и что выгоднее

В Пенсионном фонде объяснили, чем отличаются два вида государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Украине действуют два разных механизма государственной поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг — жилищная субсидия и льгота на ЖКУ. Из-за схожих названий их часто путают, однако это разные виды помощи с разными условиями назначения. В Пенсионном фонде разъяснили, в чем принципиальная разница и на что стоит обратить внимание получателям.

Что такое льгота на жилищно-коммунальные услуги

Льгота — это определенное законодательством преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан. Она не является универсальной и зависит от статуса человека.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют, в частности:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

дети войны;

многодетные семьи и другие определенные законом категории.

Важный нюанс: льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без учета доходов — это зависит от конкретной категории льготника.

Что такое жилищная субсидия

Жилищная субсидия — это адресная помощь от государства для домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг из-за низких доходов.

В отличие от льготы:

субсидия не привязана к социальному статусу;

ее назначение напрямую зависит от доходов и имущественного состояния домохозяйства;

право на субсидию может иметь любая семья, если расходы на коммунальные услуги являются чрезмерными для ее бюджета.

Можно ли получать и субсидию, и льготу одновременно

В Пенсионном фонде подчеркивают: если человек одновременно имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, предоставляется только один вид помощи.

То есть получателю придется выбрать более выгодный для себя вариант в зависимости от доходов, состава семьи и размера коммунальных платежей.

