Державний чи приватний виконавець: у Мін’юсті пояснили, хто і як виконує судові рішення

21:27, 9 січня 2026
У Мін'юсті пояснили, чим відрізняються державні та приватні виконавці.
Судове рішення не завжди означає фактичне відновлення порушеного права. Реальне виконання приписів суду часто можливе лише на стадії виконавчого провадження. В Україні громадяни мають можливість самостійно обрати до якого виконавця, державного чи приватного, звернутися та довірити йому виконання судового рішення. У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли, на що звернути увагу.

Виконання яких документів належить до компетенції державних виконавців

Кожне судове рішення набуває своєї цінності у момент його виконання. Отримати допомогу в подоланні небажання боржника вчинити відповідні дії можна у відділах виконавчої служби. До фахівців державного сектору можна звернутися з широким колом питань, які визначені у:

  • виконавчих листах та наказах, що видаються судами;
  • судових наказах;
  • ухвалах, постановах судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях;
  • виконавчих написах нотаріусів;
  • посвідченях комісій по трудових спорах;
  • рішеннях Європейського суду з прав людини тощо.

Які особливості виконання рішень приватним виконавцем

Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності. Стягувачі мають право вільного вибору фахівця з числа тих, відомості про кого внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення.

Повноваження державного та приватного виконавця здебільшого схожі, проте варто пам’ятати, що останній, за законом, не може здійснювати примусове виконання деяких рішень:

  • про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
  • за якими боржником є держава, державні органи;
  • за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
  • адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;
  • про виселення та вселення фізичних осіб;
  • які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності тощо.

Разом з тим, приватний виконавець, протягом першого року зайняття професійної діяльністю, не може здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.

За яких обставин державний/приватний виконавець може повернути документи без прийняття їх до виконання

Відмова державного або приватного виконавця у прийнятті документів – рішення, яке чітко обумовлено нормами Закону України «Про виконавче провадження». Стягувачам повертаються документи якщо:

  • рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);
  • пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;
  • боржника визнано банкрутом;
  • Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
  • юридичну особу – боржника припинено;
  • виконавчий документ не відповідає законодавчим вимогам – у цьому випадку стягувач має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.;
  • виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень тощо.

В управлінні Мінʼюсту звертають увагу, що при поверненні виконавчого документа без прийняття до виконання, стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок.

Отже, стягувачі мають можливість самостійно обрати виконавця з урахуванням особливостей документа та своїх вподобань. Головне розуміти кому саме належить повноваження виконувати конкретне рішення та за яких умов документи можуть бути повернуті без відкриття провадження. Саме юридична обізнаність і належна підготовка документів перетворюють судове рішення на дієвий механізм досягнення справедливості.

