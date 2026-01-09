Державний чи приватний виконавець: у Мін’юсті пояснили, хто і як виконує судові рішення
Судове рішення не завжди означає фактичне відновлення порушеного права. Реальне виконання приписів суду часто можливе лише на стадії виконавчого провадження. В Україні громадяни мають можливість самостійно обрати до якого виконавця, державного чи приватного, звернутися та довірити йому виконання судового рішення. У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли, на що звернути увагу.
Виконання яких документів належить до компетенції державних виконавців
Кожне судове рішення набуває своєї цінності у момент його виконання. Отримати допомогу в подоланні небажання боржника вчинити відповідні дії можна у відділах виконавчої служби. До фахівців державного сектору можна звернутися з широким колом питань, які визначені у:
- виконавчих листах та наказах, що видаються судами;
- судових наказах;
- ухвалах, постановах судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях;
- виконавчих написах нотаріусів;
- посвідченях комісій по трудових спорах;
- рішеннях Європейського суду з прав людини тощо.
Які особливості виконання рішень приватним виконавцем
Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності. Стягувачі мають право вільного вибору фахівця з числа тих, відомості про кого внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення.
Повноваження державного та приватного виконавця здебільшого схожі, проте варто пам’ятати, що останній, за законом, не може здійснювати примусове виконання деяких рішень:
- про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
- за якими боржником є держава, державні органи;
- за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
- адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;
- про виселення та вселення фізичних осіб;
- які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності тощо.
Разом з тим, приватний виконавець, протягом першого року зайняття професійної діяльністю, не може здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.
За яких обставин державний/приватний виконавець може повернути документи без прийняття їх до виконання
Відмова державного або приватного виконавця у прийнятті документів – рішення, яке чітко обумовлено нормами Закону України «Про виконавче провадження». Стягувачам повертаються документи якщо:
- рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);
- пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;
- боржника визнано банкрутом;
- Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
- юридичну особу – боржника припинено;
- виконавчий документ не відповідає законодавчим вимогам – у цьому випадку стягувач має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.;
- виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень тощо.
В управлінні Мінʼюсту звертають увагу, що при поверненні виконавчого документа без прийняття до виконання, стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок.
Отже, стягувачі мають можливість самостійно обрати виконавця з урахуванням особливостей документа та своїх вподобань. Головне розуміти кому саме належить повноваження виконувати конкретне рішення та за яких умов документи можуть бути повернуті без відкриття провадження. Саме юридична обізнаність і належна підготовка документів перетворюють судове рішення на дієвий механізм досягнення справедливості.
