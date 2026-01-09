Державний чи приватний виконавець: у Мін’юсті пояснили, хто і як виконує судові рішення

У Мін'юсті пояснили, чим відрізняються державні та приватні виконавці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судове рішення не завжди означає фактичне відновлення порушеного права. Реальне виконання приписів суду часто можливе лише на стадії виконавчого провадження. В Україні громадяни мають можливість самостійно обрати до якого виконавця, державного чи приватного, звернутися та довірити йому виконання судового рішення. У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли, на що звернути увагу.

Виконання яких документів належить до компетенції державних виконавців

Кожне судове рішення набуває своєї цінності у момент його виконання. Отримати допомогу в подоланні небажання боржника вчинити відповідні дії можна у відділах виконавчої служби. До фахівців державного сектору можна звернутися з широким колом питань, які визначені у:

виконавчих листах та наказах, що видаються судами;

судових наказах;

ухвалах, постановах судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях;

виконавчих написах нотаріусів;

посвідченях комісій по трудових спорах;

рішеннях Європейського суду з прав людини тощо.

Які особливості виконання рішень приватним виконавцем

Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності. Стягувачі мають право вільного вибору фахівця з числа тих, відомості про кого внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення.

Повноваження державного та приватного виконавця здебільшого схожі, проте варто пам’ятати, що останній, за законом, не може здійснювати примусове виконання деяких рішень:

про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

за якими боржником є держава, державні органи;

за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;

адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

про виселення та вселення фізичних осіб;

які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності тощо.

Разом з тим, приватний виконавець, протягом першого року зайняття професійної діяльністю, не може здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.

За яких обставин державний/приватний виконавець може повернути документи без прийняття їх до виконання

Відмова державного або приватного виконавця у прийнятті документів – рішення, яке чітко обумовлено нормами Закону України «Про виконавче провадження». Стягувачам повертаються документи якщо:

рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);

пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;

боржника визнано банкрутом;

Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;

юридичну особу – боржника припинено;

виконавчий документ не відповідає законодавчим вимогам – у цьому випадку стягувач має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.;

виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень тощо.

В управлінні Мінʼюсту звертають увагу, що при поверненні виконавчого документа без прийняття до виконання, стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок.

Отже, стягувачі мають можливість самостійно обрати виконавця з урахуванням особливостей документа та своїх вподобань. Головне розуміти кому саме належить повноваження виконувати конкретне рішення та за яких умов документи можуть бути повернуті без відкриття провадження. Саме юридична обізнаність і належна підготовка документів перетворюють судове рішення на дієвий механізм досягнення справедливості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.