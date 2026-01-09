  1. В Украине

Государственный или частный исполнитель: в Минюсте объяснили, кто и как исполняет судебные решения

21:27, 9 января 2026
В Минюсте объяснили, чем отличаются государственные и частные исполнители.
Судебное решение не всегда означает фактическое восстановление нарушенного права. Реальное исполнение предписаний суда часто возможно лишь на стадии исполнительного производства. В Украине граждане имеют возможность самостоятельно выбрать, к какому исполнителю — государственному или частному — обратиться и доверить ему исполнение судебного решения. В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, на что следует обратить внимание.

Исполнение каких документов относится к компетенции государственных исполнителей

Каждое судебное решение приобретает свою ценность в момент его исполнения. Получить помощь в преодолении нежелания должника совершить соответствующие действия можно в отделах исполнительной службы. К специалистам государственного сектора можно обратиться по широкому кругу вопросов, которые определены в:

  • исполнительных листах и приказах, выдаваемых судами;
  • судебных приказах;
  • определениях, постановлениях судов по гражданским, хозяйственным, административным делам, делам об административных правонарушениях, уголовных производствах;
  • исполнительных надписях нотариусов;
  • удостоверениях комиссий по трудовым спорам;
  • решениях Европейского суда по правам человека и т. п.

Какие особенности исполнения решений частным исполнителем

Частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности. Взыскатели имеют право свободного выбора специалиста из числа тех, сведения о которых внесены в Единый реестр частных исполнителей, с учетом суммы взыскания и места исполнения решения.

Полномочия государственного и частного исполнителя в целом схожи, однако следует помнить, что последний по закону не может осуществлять принудительное исполнение некоторых решений:

  • об изъятии и передаче ребенка, установлении свиданий с ним или устранении препятствий в свиданиях с ребенком;
  • по которым должником является государство, государственные органы;
  • по которым должником является юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещена в соответствии с законом;
  • административных судов и решений Европейского суда по правам человека;
  • о выселении и вселении физических лиц;
  • предусматривающих совершение действий в отношении имущества государственной или коммунальной собственности и т. п.

В то же время частный исполнитель в течение первого года осуществления профессиональной деятельности не может осуществлять принудительное исполнение решений, по которым сумма взыскания составляет двадцать и более миллионов гривен либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

При каких обстоятельствах государственный/частный исполнитель может вернуть документы без принятия их к исполнению

Отказ государственного или частного исполнителя в принятии документов — решение, которое четко обусловлено нормами Закона Украины «Об исполнительном производстве». Взыскателям возвращаются документы, если:

  • решение, на основании которого выдан исполнительный документ, не вступило в законную силу (кроме случаев, когда решение в установленном законом порядке допущено к немедленному исполнению);
  • пропущен установленный законом срок предъявления исполнительного документа к исполнению;
  • должник признан банкротом;
  • Национальным банком Украины принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка-должника;
  • юридическое лицо — должник прекращено;
  • исполнительный документ не соответствует законодательным требованиям — в этом случае взыскатель имеет право обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с целью приведения его в соответствие с указанными требованиями;
  • исполнение решения не предусматривает применение мер принудительного исполнения решений и т. п.

В управлении Минюста обращают внимание, что при возврате исполнительного документа без принятия к исполнению взыскателю возвращается уплаченный им авансовый взнос.

Итак, взыскатели имеют возможность самостоятельно выбрать исполнителя с учетом особенностей документа и своих предпочтений. Главное — понимать, кому именно принадлежат полномочия по исполнению конкретного решения и при каких условиях документы могут быть возвращены без открытия производства. Именно юридическая осведомленность и надлежащая подготовка документов превращают судебное решение в действенный механизм достижения справедливости.

частный исполнитель решение суда минюст госисполнитель взыскание задолженности

