Великі платники податків можуть заздалегідь узгодити ціноутворення у контрольованих операціях — ДПС

Процедура Advance Pricing Agreement дозволяє великим платникам податків отримати узгоджені правила визначення умов контрольованих операцій до початку їх реалізації.

Процедура попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях (APA — Advance Pricing Agreement) дає змогу великим платникам податків заздалегідь узгодити з контролюючим органом підходи до формування цін у контрольованих операціях — ще до початку їх фактичного здійснення. Про це нагадують у Державній податковій службі України.

APA є одним із сучасних інструментів врегулювання потенційних податкових спорів у межах двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування. Його застосування спрямоване на зменшення податкових ризиків та забезпечення стабільності у сфері трансфертного ціноутворення.

В Україні процедура APA імплементована до податкового законодавства відповідно до міжнародних стандартів і кращих світових практик. Вона відповідає рекомендаціям Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо протидії агресивному міжнародному податковому плануванню та формування справедливого конкурентного податкового середовища.

Основні переваги процедури APA

Передбачуваність податкової бази. APA дозволяє заздалегідь узгодити правила визначення умов контрольованих операцій, що істотно знижує податкові ризики у майбутньому.

Податкова визначеність і стабільність. Умови договору APA зберігають чинність протягом усього строку його дії навіть у разі змін податкового законодавства у сфері трансфертного ціноутворення.

Уникнення податкових спорів. За умови незмінності контрольованих операцій платник податків уникає спорів із ДПС щодо методів, джерел інформації та застосування принципу «витягнутої руки».

Відповідність міжнародним стандартам. Процедура APA відповідає Керівним принципам ОЕСР з трансфертного ціноутворення (OECD Transfer Pricing Guidelines), що сприяє інтеграції України до міжнародної податкової системи.

Нормативна база, що регулює APA

Податковий кодекс України (п. 39.6 ст. 39);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1114, якою затверджено Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях для односторонніх, двосторонніх та багатосторонніх договорів.

