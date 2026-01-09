  1. В Украине

Большие налогоплательщики могут заранее согласовать ценообразование в контролируемых операциях — ГНС

23:20, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура Advance Pricing Agreement позволяет крупным налогоплательщикам получить согласованные правила определения условий контролируемых операций до начала их реализации.
Большие налогоплательщики могут заранее согласовать ценообразование в контролируемых операциях — ГНС
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Процедура предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях (APA — Advance Pricing Agreement) позволяет крупным налогоплательщикам заранее согласовать с контролирующим органом подходы к формированию цен в контролируемых операциях — еще до начала их фактического осуществления. Об этом напоминают в Государственной налоговой службе Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

APA является одним из современных инструментов урегулирования потенциальных налоговых споров в рамках двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. Его применение направлено на уменьшение налоговых рисков и обеспечение стабильности в сфере трансфертного ценообразования.

В Украине процедура APA имплементирована в налоговое законодательство в соответствии с международными стандартами и лучшими мировыми практиками. Она соответствует рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию агрессивному международному налоговому планированию и формированию справедливой конкурентной налоговой среды.

Основные преимущества процедуры APA

Предсказуемость налоговой базы. APA позволяет заранее согласовать правила определения условий контролируемых операций, что существенно снижает налоговые риски в будущем.

Налоговая определенность и стабильность. Условия договора APA сохраняют силу в течение всего срока его действия даже в случае изменений налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования.

Избежание налоговых споров. При условии неизменности контролируемых операций налогоплательщик избегает споров с ГНС относительно методов, источников информации и применения принципа «вытянутой руки».

Соответствие международным стандартам. Процедура APA соответствует Руководящим принципам ОЭСР по трансфертному ценообразованию (OECD Transfer Pricing Guidelines), что способствует интеграции Украины в международную налоговую систему.

Нормативная база, регулирующая APA

  • Налоговый кодекс Украины (п. 39.6 ст. 39);
  • Постановление Кабинета Министров Украины от 28 октября 2021 года № 1114, которым утвержден Порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях для односторонних, двусторонних и многосторонних договоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]