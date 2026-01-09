Большие налогоплательщики могут заранее согласовать ценообразование в контролируемых операциях — ГНС

Процедура Advance Pricing Agreement позволяет крупным налогоплательщикам получить согласованные правила определения условий контролируемых операций до начала их реализации.

Процедура предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях (APA — Advance Pricing Agreement) позволяет крупным налогоплательщикам заранее согласовать с контролирующим органом подходы к формированию цен в контролируемых операциях — еще до начала их фактического осуществления. Об этом напоминают в Государственной налоговой службе Украины.

APA является одним из современных инструментов урегулирования потенциальных налоговых споров в рамках двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. Его применение направлено на уменьшение налоговых рисков и обеспечение стабильности в сфере трансфертного ценообразования.

В Украине процедура APA имплементирована в налоговое законодательство в соответствии с международными стандартами и лучшими мировыми практиками. Она соответствует рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию агрессивному международному налоговому планированию и формированию справедливой конкурентной налоговой среды.

Основные преимущества процедуры APA

Предсказуемость налоговой базы. APA позволяет заранее согласовать правила определения условий контролируемых операций, что существенно снижает налоговые риски в будущем.

Налоговая определенность и стабильность. Условия договора APA сохраняют силу в течение всего срока его действия даже в случае изменений налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования.

Избежание налоговых споров. При условии неизменности контролируемых операций налогоплательщик избегает споров с ГНС относительно методов, источников информации и применения принципа «вытянутой руки».

Соответствие международным стандартам. Процедура APA соответствует Руководящим принципам ОЭСР по трансфертному ценообразованию (OECD Transfer Pricing Guidelines), что способствует интеграции Украины в международную налоговую систему.

Нормативная база, регулирующая APA

Налоговый кодекс Украины (п. 39.6 ст. 39);

Постановление Кабинета Министров Украины от 28 октября 2021 года № 1114, которым утвержден Порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях для односторонних, двусторонних и многосторонних договоров.

