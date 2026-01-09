Резерв+ тимчасово не працюватиме — коли та чому

10 січня тимчасово буде недоступний застосунок Резерв+.

У суботу, 10 січня, з 00:00 до 05:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві радять заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа. Зокрема, рекомендують завантажити PDF-версію документа, щоб вона була доступна офлайн. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "плюс" і обрати опцію «Завантажити PDF».

У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт о 05:00 усі сервіси відновлять роботу у штатному режимі.

