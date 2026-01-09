Резерв+ временно не будет работать — когда и почему

10 января приложение «Резерв+» будет временно недоступно.

В субботу, 10 января, с 00:00 до 05:00 в реестре «Оберіг» будут проводиться плановые технические работы. В этот период в приложении «Резерв+» временно невозможно будет получить услуги или обновить Резерв ID. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетному документу. В частности, рекомендуют загрузить PDF-версию документа, чтобы она была доступна офлайн. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «плюс» и выбрать опцию «Загрузить PDF».

В Минобороны заверили, что после завершения технических работ в 05:00 все сервисы возобновят работу в штатном режиме.

