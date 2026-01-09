  1. У світі

У Британії юрист заявив, що йому заборонили працювати через спробу самогубства

21:09, 9 січня 2026
За словами юриста, регулятор обмежив його професійну діяльність після перевірки медичних даних.
У Великій Британії спалахнув скандал навколо регулятора юридичної професії — Solicitors Regulation Authority. Юрист анонімно заявив, що після перевірки його фактично усунули від роботи через інформацію про давню спробу самогубства. Про це повідомляє The Law Society Gazette.

Про це він написав у дописі на Reddit. За словами автора, все почалося з трудового конфлікту, через який регулятор відкрив перевірку. Зрештою справу закрили — без покарань і претензій.

Однак пізніше, як стверджує юрист, SRA наклала обмеження на його професійну діяльність, посилаючись на медичні записи. Йому нібито пояснили, що ризик повторної спроби самогубства може впливати на здатність виконувати професійні обов’язки та дотримуватися правил. У результаті юрист не може працювати за фахом.

За інформацією видання, у регулятора немає правила автоматично обмежувати роботу юристів лише через психічні проблеми. Такі рішення можливі лише тоді, коли є реальна загроза клієнтам або суспільству. Також під час перевірок SRA зазвичай радить звертатися по психологічну допомогу.

У коментарі регулятор заявив, що не може обговорювати конкретні справи, але наголосив: підтримка юристів для нього важлива. У SRA зазначили, що перевірки часто стають сильним стресом, особливо для людей у складному психічному стані, тому до таких випадків ставляться з обережністю.

Ситуацію публічно розкритикував британський юрист Метью Леттс. Він запропонував зібрати кошти, щоб оскаржити дії регулятора у суді. За його словами, йдеться не лише про одного юриста, а про небезпечну практику загалом.

Леттс вважає, що такий підхід лише погіршує кризу психічного здоров’я в юридичній сфері, адже стигматизує людей, які пережили важкі життєві періоди. Він також закликав регулятора пояснити, чи вводив він обмеження без рішення дисциплінарного органу та чи консультувався з лікарями перед ухваленням таких рішень.

