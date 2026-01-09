В Великобритании юрист заявил, что ему запретили работать из-за попытки самоубийства

По словам юриста, регулятор ограничил его профессиональную деятельность после проверки медицинских данных.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг регулятора юридической профессии — Solicitors Regulation Authority. Юрист анонимно заявил, что после проверки его фактически отстранили от работы из-за информации о давней попытке самоубийства. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Об этом он написал в посте на Reddit. По словам автора, все началось с трудового конфликта, из-за которого регулятор начал проверку. В итоге дело закрыли — без наказаний и претензий.

Однако позже, как утверждает юрист, SRA ввела ограничения на его профессиональную деятельность, ссылаясь на медицинские записи. Ему якобы объяснили, что риск повторной попытки самоубийства может влиять на способность выполнять профессиональные обязанности и соблюдать правила. В результате юрист не может работать по специальности.

По информации издания, у регулятора нет правила автоматически ограничивать работу юристов только из-за психических проблем. Такие решения возможны лишь тогда, когда существует реальная угроза клиентам или обществу. Также во время проверок SRA обычно советует обращаться за психологической помощью.

В комментарии регулятор заявил, что не может обсуждать конкретные дела, но подчеркнул: поддержка юристов для него важна. В SRA отметили, что проверки часто становятся сильным стрессом, особенно для людей в сложном психическом состоянии, поэтому к таким случаям относятся с осторожностью.

Ситуацию публично раскритиковал британский юрист Мэтью Леттс. Он предложил собрать средства, чтобы оспорить действия регулятора в суде. По его словам, речь идет не только об одном юристе, но и об опасной практике в целом.

Леттс считает, что такой подход лишь усугубляет кризис психического здоровья в юридической сфере, поскольку стигматизирует людей, которые пережили тяжелые жизненные периоды. Он также призвал регулятора объяснить, вводил ли он ограничения без решения дисциплинарного органа и консультировался ли с врачами перед принятием таких решений.

