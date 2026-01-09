  1. В мире

В Великобритании юрист заявил, что ему запретили работать из-за попытки самоубийства

21:09, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам юриста, регулятор ограничил его профессиональную деятельность после проверки медицинских данных.
В Великобритании юрист заявил, что ему запретили работать из-за попытки самоубийства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании разгорелся скандал вокруг регулятора юридической профессии — Solicitors Regulation Authority. Юрист анонимно заявил, что после проверки его фактически отстранили от работы из-за информации о давней попытке самоубийства. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом он написал в посте на Reddit. По словам автора, все началось с трудового конфликта, из-за которого регулятор начал проверку. В итоге дело закрыли — без наказаний и претензий.

Однако позже, как утверждает юрист, SRA ввела ограничения на его профессиональную деятельность, ссылаясь на медицинские записи. Ему якобы объяснили, что риск повторной попытки самоубийства может влиять на способность выполнять профессиональные обязанности и соблюдать правила. В результате юрист не может работать по специальности.

По информации издания, у регулятора нет правила автоматически ограничивать работу юристов только из-за психических проблем. Такие решения возможны лишь тогда, когда существует реальная угроза клиентам или обществу. Также во время проверок SRA обычно советует обращаться за психологической помощью.

В комментарии регулятор заявил, что не может обсуждать конкретные дела, но подчеркнул: поддержка юристов для него важна. В SRA отметили, что проверки часто становятся сильным стрессом, особенно для людей в сложном психическом состоянии, поэтому к таким случаям относятся с осторожностью.

Ситуацию публично раскритиковал британский юрист Мэтью Леттс. Он предложил собрать средства, чтобы оспорить действия регулятора в суде. По его словам, речь идет не только об одном юристе, но и об опасной практике в целом.

Леттс считает, что такой подход лишь усугубляет кризис психического здоровья в юридической сфере, поскольку стигматизирует людей, которые пережили тяжелые жизненные периоды. Он также призвал регулятора объяснить, вводил ли он ограничения без решения дисциплинарного органа и консультировался ли с врачами перед принятием таких решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]