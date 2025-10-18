Денис Улютин считает введение обязательных пенсионных накоплений в Украине преждевременным

Министр привел примеры стран, где накопительная система не оправдала ожиданий.

Введение обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время выступления на Киевском экономическом форуме 16 октября, пишет Интерфакс-Украина.

По словам министра, на данный момент единственным инструментом для инвестирования пенсионных взносов остаются государственные облигации (ОВГЗ).

«Мы не можем просто создать пул и ждать, когда инвестировать, поскольку такие средства обесцениваются», — подчеркнул Улютин.

Он отметил, что в случае введения второго уровня пенсионной системы взносы нужно будет инвестировать сразу, что может создать дополнительный дефицит в публичных финансах из-за изъятия средств из ЕСВ.

В Польше в 2014 году государство изъяло облигации из частных пенсионных фондов, фактически свернув систему. В Венгрии накопительный уровень был национализирован в 2010 году, а в Румынии две трети активов второго уровня размещены в государственных бумагах, что не способствует созданию частного капитала.

Улютин подчеркнул, что обязательные накопления возможны только после развития финансового рынка, который сможет предлагать различные инструменты — социальные и «зеленые» облигации, предназначенные для инвестиций в инфраструктурные или социальные проекты.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

