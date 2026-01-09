Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Судебная практика в Украине все чаще становится на сторону граждан, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.

В частности, решением Хмельницкого городского районного суда по делу №686/12701/25 от 24 июля 2025 года частично удовлетворен иск гражданина Украины к государству Российская Федерация о возмещении морального ущерба, причиненного войной.

Россия признана ответственной за моральные страдания гражданского лица, а судебный иммунитет государства-агрессора — опровергнут.

Суд постановил взыскать с государства-агрессора 1 500 000 гривен компенсации.

Рассматривая дело №686/12701/25 суд установил следующее.

С 2014 года Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины, то есть совершает действия, определенные статьей 3 Резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года, как акт вооруженной агрессии.

Согласно заявлению Верховной Рады Украины «О противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий», текст которого одобрен постановлением Верховной Рады Украины от 21 апреля 2015 года №337-VIII, вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины началась 20 февраля 2014 года с временной оккупации Крымского полуострова, в частности, Автономной Республики Крым и города Севастополя (первая фаза вооруженной агрессии).

Вторая фаза вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины началась в апреле 2014 года, когда контролируемые, управляемые и финансируемые спецслужбами Российской Федерации вооруженные бандформирования провозгласили создание «Донецкой народной республики» (7 апреля 2014 года) и «Луганской народной республики» (27 апреля 2014 года).

Третья фаза вооруженной агрессии Российской Федерации началась 27 августа 2014 года массовым вторжением на территорию Донецкой и Луганской областей регулярных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

24 февраля 2022 года началась и продолжается еще одна фаза вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины — полномасштабное вторжение Вооруженных Сил Российской Федерации на суверенную территорию Украины.

Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022, утвержденным Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX, на всей территории Украины введено военное положение с 5 часов 30 минут 24 февраля 2022 года, действие которого продолжается до настоящего времени.

Данными выписок из медицинской карты амбулаторного пациента и чеками на оплату лекарств подтверждается, что истец в период с 21 марта 2025 по 28 марта 2025 года находился на лечении в КП «Хмельницкая городская больница» в кардиологическом отделении и понес дополнительные расходы на лечение.

В силу статьи 5 Закона Украины от 15 апреля 2014 года №1207-VII «О обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории» Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения. Возмещение материального и морального ущерба, причиненного в результате временной оккупации государства Украина, юридическим лицам, общественным объединениям, гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, полностью возлагается на Российскую Федерацию как на государство, осуществляющее оккупацию.

В постановлении от 18 мая 2022 года по делу №760/17232/20-ц Верховный Суд пришел к выводу, что государство-оккупант, совершив неспровоцированный и полномасштабный акт вооруженной агрессии против Украинского государства, многочисленные акты геноцида Украинского народа, не вправе впоследствии ссылаться на свой судебный иммунитет, тем самым оспаривая юрисдикцию судов Украины на рассмотрение и разрешение дел о возмещении ущерба, причиненного такими актами агрессии физическому лицу — гражданину Украины.

Таким образом, Российская Федерация является субъектом, в результате вооруженной агрессии которого против Украины и оккупации части территории Украины нарушен ряд прав и свобод граждан Украины, в частности, личные права истца, и, соответственно, именно Российская Федерация является субъектом, на которого возложена обязанность по возмещению причиненного этими действиями ущерба.

Бесспорно, что каждый гражданин, который проживал в Украине, в том числе граждане Украины, вынужденные искать безопасные условия для своей жизни и жизни своей семьи в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, приняли решение выехать на период военного положения за пределы Украины, испытали безусловные моральные страдания. Бесспорно, что каждый гражданин, который не покинул территорию Украины, не чувствует себя в безопасности после введения в Украине военного положения, был лишен привычного ритма жизни, обычного общения с близкими и друзьями.

Однако это не освобождает лицо, обратившееся в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, от обязанности обосновать и доказать в суде соответствующими доказательствами, а суд — от обязанности установить на основании предоставленных доказательств элементы правонарушения, приведшие к причинению морального ущерба (не только наличие ущерба, но и то, что он является следствием именно действий государства-ответчика — причинно-следственная связь).

Вместе с тем остается проблема. Несмотря на положительную судебную практику и заверения юристов о перспективах таких дел, сложным вопросом остается фактическое взыскание средств.

Получить решение против Российской Федерации значительно легче, чем его исполнить. Добровольно его исполнять, понятно, никто не будет. А для принудительного исполнения решения нужны активы должника. Вряд ли в Украине сегодня Российская Федерация держит имущество или счета, которые легко арестовать. К тому же юрисдикцию любых иностранных судов Россия вообще перестала признавать. Комитет министров Совета Европы не имеет механизмов принуждения, а наиболее радикальная санкция — исключение государства — для России уже была применена.

Теоретически решение украинского суда можно пытаться исполнить за границей через:

поиск арестованных активов РФ;

национальные суды других государств;

специальные санкционные механизмы.

Но на практике это означает годы судебных процедур, большие расходы и отсутствие гарантий результата. Как показал опыт последних лет, коллективный Запад не спешит передавать Украине российские активы, ограничиваясь их заморозкой.

Эксперты называют три перспективных пути для принудительного исполнения решений украинских судов о взыскании возмещения с страны-агрессора:

1. Признание решения украинского суда путем применения процедуры признания и допуска к его принудительному исполнению в иностранной стране, где есть имущество страны-агрессора или юридические и физические лица, участвующие в финансировании войны на стороне агрессора.

Однако стоит помнить, что решения украинских судов не подлежат автоматическому принудительному исполнению за границей, так как для этого необходимо пройти специальную процедуру получения согласия иностранных судебных органов соответствующего государства на признание и принудительное исполнение соответствующего решения украинского суда. Кроме того, иностранные суды ставят вопрос о надлежащем уведомлении страны-агрессора о рассмотрении дела, что проблематично в современных условиях.

2. Исполнение решений суда в Украине путем применения общих процедур принудительного исполнения внутри страны — в рамках объединенного исполнительного производства Министерством юстиции Украины.

3. Путем применения Международного реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, однако в таком Реестре решение украинского суда будет рассматриваться как одно из доказательств причинения ущерба и его размера, что не исключает возможности комиссии по возмещению самостоятельно оценить эти обстоятельства. В этом случае следует констатировать: Международный реестр убытков еще только создается, а компенсационный механизм отсутствует.

Это не исключает возможность введения отдельными странами мира собственных правил и процедур (в частности, в США).

Юридическое признание ответственности РФ значительно опережает реальные возможности получения компенсации, а взыскание ущерба в настоящее время является длительным, сложным и во многом прецедентным процессом.

Украина — не первая страна, столкнувшаяся с проблемой возмещения ущерба, причинённого агрессией РФ.

8 августа 2008 года Россия начала вооружённую агрессию против Грузии под вымышленным предлогом защиты своих миротворцев и граждан от действий грузинских властей в Южной Осетии. Боевые действия удалось прекратить 16 августа 2008 года, однако договорённости не урегулировали вопрос возмещения ущерба, причинённого агрессией РФ.

По оценкам экспертов, в результате российской агрессии был нанесён ущерб инфраструктуре и экономике Грузии на общую сумму около 3,25 млрд долларов.

В дальнейшем Грузия предприняла ряд шагов для получения возмещения военных убытков. Министерство юстиции Грузии создало базу данных лиц, пострадавших от действий РФ, с информацией, которая позднее использовалась при рассмотрении дел о компенсации в национальных судах.

11 августа 2008 года Грузия подала заявление в ЕСПЧ против РФ, в котором требовала справедливой сатисфакции за нарушения международного гуманитарного права, совершённые Россией, и на основании ст. 41 ЕКПЧ, гарантирующей право на получение справедливой сатисфакции по решению Суда. 13 декабря 2011 года Суд признал юрисдикцию по делу и принял заявление к рассмотрению.

Грузия обращалась в ЕСПЧ ещё несколько раз. В частности, решение по делу «Грузия против России (IV)» Суд принял в апреле 2024 года, а 14 октября уточнил размер компенсаций.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро за нарушения прав человека, вызванные так называемым «укреплением линии разграничения» после войны 2008 года.

ЕСПЧ напомнил, что установил систематический характер нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны России. Среди них — чрезмерное применение силы, пытки и жестокое обращение, незаконные задержания, ограничения свободы передвижения и доступа к домам, земле и семьям, а также запрет на обучение на грузинском языке.

Компенсации присуждены более чем 29 тысячам пострадавших.

Суд указал, что правительство Грузии должно в течение 18 месяцев после получения выплат от России создать эффективный механизм распределения компенсаций между пострадавшими.

ЕСПЧ также отметил, что Комитет министров Совета Европы продолжает осуществлять надзор за исполнением решений суда в отношении России. Согласно статье 46 (обязательная сила и исполнение постановлений), Россия по-прежнему обязана исполнять решения по событиям, которые произошли до 16 сентября 2022 года — даты, когда она перестала быть участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Однако российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.

