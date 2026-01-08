Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шахтерский городской суд Днепропетровской области признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва во время мобилизации и назначил наказание с испытанием, применив пробацию как форму исполнения приговора. Такое решение соответствует сформированной практике Верховного Суда: пробация не изменяет статус военнообязанного и не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Приговор без лишения свободы

Шахтерский городской суд Днепропетровской области вынес приговор по делу №186/1529/24 о совершении преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины, и освободил обвиняемого от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

В августе 2024 года мужчина, работавший землекопом на местном жилищно-коммунальном предприятии, по результатам медицинской комиссии был признан пригодным к военной службе. Ему необходимо было получить повестку для прибытия в территориальный центр комплектования с целью отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный отказался от мобилизации, что зафиксировано соответствующим актом. В установленное время в ТЦК он так и не прибыл, о причинах своего неприбытия ничего не сообщил.

Аналогичная ситуация повторилась 23 августа 2024 года: повторный отказ от получения повестки, составление еще одного комиссионного акта и повторное неприбытие без уважительных причин. Совокупность этих действий образовала состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины.

«То есть военнообязанный, действуя умышленно, не имея на основании статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» уважительных причин неприбытия, освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, преследуя цель уклонения от ее прохождения, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия и желая их наступления, будучи надлежащим образом ознакомленным с уголовной ответственностью за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, от прохождения военной службы отказывается, чем уклоняется от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период», – констатировал суд.

В ходе расследования были собраны все необходимые документы – повестки, акты отказа и предупреждения об ответственности. 19 ноября 2025 года обвиняемый заключил соглашение с прокурором – о признании виновности: полностью признал свою вину и согласился на сотрудничество со следствием. Суд установил, что соглашение о признании виновности заключено добровольно, соответствует требованиям уголовного процессуального закона и не нарушает прав участников производства. Сам обвиняемый ранее не был судим, получил положительные характеристики с места работы, содержит двух малолетних детей. Отягчающие обстоятельства у него отсутствуют.

Выслушав обе стороны, суд утвердил соглашение о признании вины и признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Однако в соответствии со ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью один год не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 76 УК Украины на обвиняемого возложены обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или обучения.

Пробация и мобилизация: что говорит ВС

В условиях военного положения применение пробации в делах по ст. 336 УК Украины стало характерной чертой судебной практики 2022-2025 годов. Назначение пробации не изменяет статус военнообязанного и не влияет на его обязанность состоять на воинском учете.

Анализ практики Кассационного уголовного суда ВС свидетельствует о сформированной правоприменительной модели в делах об уклонении от мобилизации. Об этом, в частности, свидетельствует постановление Верховного Суда по делу №226/1856/23: кассационная инстанция оставила без изменений решения судов нижестоящих инстанций в отношении осужденного, которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с испытательным сроком продолжительностью 2 года.

В решениях Верховного Суда прослеживается ограничительный подход к определению уважительных причин неприбытия в ТЦК. К таким причинам отнесены лишь обстоятельства, которые объективно делали невозможным выполнение обязанности: тяжелая болезнь, пребывание в медицинском учреждении, стихийные бедствия или другие чрезвычайные события. Суд подчеркивает необходимость их документального подтверждения.

Особое внимание Верховный Суд уделяет оценке процессуальных документов, составленных ТЦК. Акты об отказе от получения повестки признаются допустимыми доказательствами при условии соблюдения установленной формы, наличия подписей членов комиссии и фиксации факта отказа. В то же время в случаях нарушения порядка составления таких актов ВС признавал их ненадлежащими доказательствами. Однако при наличии других подтверждений уведомления лица (объяснения работников ТЦК, видеофиксация, телефонные звонки) приговоры оставались без изменений.

В практике Верховного Суда сформирована четкая позиция относительно необходимости доказывания факта пребывания лица на воинском учете. Надлежащими доказательствами признаются данные из Единого государственного реестра военнообязанных, выписки из учетных документов ТЦК и материалы военно‑врачебных комиссий. При отсутствии таких доказательств обвинительные приговоры отменялись из‑за недоказанности состава преступления.

В вопросах назначения наказания Верховный Суд придерживается принципа индивидуализации. Во многих делах, связанных с уклонением от мобилизации, статья 75 УК Украины применяется при отсутствии отягчающих обстоятельств, при наличии положительных характеристик и признания вины. Суд оставляет в силе реальные сроки лишения свободы в случаях систематического уклонения, попыток скрыться, подделки документов или других действий, свидетельствующих о высоком уровне умысла.

Кроме того, само по себе применение пробации не изменяет статус военнообязанного и не является основанием для отсрочки от мобилизации. Верховный Суд неоднократно подчеркивал: назначение наказания с испытанием не препятствует дальнейшему призыву лица при наличии законных оснований.

Установленная практика Верховного Суда сформировала приоритет исполнения приговора над мобилизационными решениями. Суд исходит из того, что пробация является формой наказания, а ее условия могут быть изменены исключительно судом. Действия органов, которые делают невозможным исполнение приговора без соответствующего судебного решения, признаются недопустимыми.

Хотя законодательство прямо не запрещает мобилизацию лиц с испытательным сроком, на практике это почти не применяется – из‑за риска нарушения судебного решения и отсутствия четкого механизма согласования полномочий между ТЦК, судами и органами пробации.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.