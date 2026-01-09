  1. В Украине

10 января во всех регионах будут применяться графики отключений электроэнергии — Укрэнерго

17:36, 9 января 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
10 января во всех регионах будут применяться графики отключений электроэнергии — Укрэнерго
В субботу, 10 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — добавили в компании.

