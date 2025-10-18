Минсоцполитики планирует перейти от специальных пенсий к модели профессиональных

Министерство социальной политики готовит обновленную Стратегию — с акцентом на поддержку ветеранов и развитие социальных услуг.

Министерство социальной политики работает над обновленной Стратегией социальной политики Украины, главной задачей которой станет оптимизация социальных услуг в соответствии с потребностями тех граждан, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Как сообщили в ведомстве, министр Денис Улютин провел встречу с представителями ветеранских общественных организаций — Принцип, Пространство возможностей, Veteran Hub и Юридическая сотня.

В ходе обсуждения стороны рассмотрели предложения по развитию социальных услуг для ветеранов и ветеранок, обеспечению услугами протезирования, а также совершенствованию системы пенсионного обеспечения участников боевых действий.

«Мы хотим интегрировать опыт и аналитические наработки общественного сектора в новую Стратегию, над которой сейчас работаем. Аудитория получателей социальных услуг изменилась — сегодня это также молодые парни и девушки. Мы должны учитывать этот фактор, а также делать услуги более доступными в регионах», — отметил Денис Улютин.

Министр подчеркнул, что Минсоцполитики планирует развивать рынок поставщиков социальных услуг на местном уровне. Для этого будут внедрены механизмы закупок, четкая стандартизация и система мониторинга качества.

«В случае, если человек не может получить качественную услугу от громады, ее должно предоставить государство. То есть государство должно защищать право человека на социальную услугу», — подчеркнул Улютин.

Также министр сообщил, что Министерство работает над реформированием пенсионной системы, в частности над переходом от специальных пенсий к модели профессиональных.

