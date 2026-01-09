Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Суд в Ужгороде за один день разделил имущество, которое накапливалось более четырех десятилетий. История, начавшаяся еще в 1984 году с актовой записи в Соломоновском сельском совете, завершилась юридическим разграничением интересов и собственности. Судебное решение стало финалом многолетнего брака, который когда-то строился на надеждах и общих планах, а завершился детальной инвентаризацией всего нажитого.

Когда решающим является лишь богатство

Ужгородский межрайонный суд Закарпатской области рассмотрел в открытом заседании гражданское дело №308/15847/25 о расторжении брака и разделе имущества супругов.

Как указано в материалах дела, в течение последних нескольких лет семейная жизнь «постепенно ухудшалась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению надлежащих брачных отношений». По мнению жены (истца) «регистрация брака носит формальный характер».

Супруги, прожившие вместе более 41 года, перестали поддерживать семейные отношения: совместное хозяйство не велось, взаимная поддержка отсутствовала, а взгляды на дальнейшую жизнь и имущественные вопросы стали диаметрально противоположными. В таких обстоятельствах наличие записи о браке в государственном реестре уже не соответствовало фактическому положению дел. Суд констатировал, что дальнейшее сохранение брака не соответствует правовой природе семейных отношений, которые согласно законодательству должны основываться на добровольности, взаимном согласии и совместной жизни.

Оценив пояснения сторон и собранные доказательства, суд пришел к выводу о невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и необходимости расторжения брака. В то же время определяющим в этом деле стал не сам факт прекращения брачных отношений, а раздел значительного массива имущества, приобретенного сторонами в течение десятилетий совместной жизни. В перечень такого имущества входили квартиры, жилые дома, земельные участки, нежилые помещения и транспортные средства, каждый из которых требовал отдельной юридической оценки.

В ходе рассмотрения дела были исследованы сведения из государственных реестров, договоры купли-продажи, государственные акты на землю, а также свидетельства о регистрации транспортных средств. По результатам анализа установлено, что подавляющее большинство спорного имущества было приобретено во время пребывания сторон в зарегистрированном браке и имеет правовой режим совместной собственности. Ответчик не возражал против расторжения брака и признал заявленные исковые требования.

По решению суда истице было передано значительное количество недвижимого имущества. В ее долю вошла квартира площадью 43,5 кв. м в городе Ужгород стоимостью более одного миллиона гривен. Кроме того, ей был передан жилой дом площадью 168,2 кв. м вместе с земельным участком общей стоимостью более двух миллионов гривен. Также жена получила нежилое здание площадью 177 кв. м, оцененное почти в три миллиона гривен, и земельный участок, расположенный рядом с этим зданием. Отдельно суд передал ей жилой дом площадью 48 кв. м с земельным участком площадью четверть гектара в одном из населенных пунктов Ужгородского района, жилой дом площадью 123,1 кв. м в селе Соломоново вместе с земельным участком площадью более 18 соток, а также два земельных участка в урочище «Страж» — площадью полгектара и более одного гектара. В состав ее имущественной доли вошел и автомобиль «Skoda Octavia A7» 2019 года выпуска.

Ответчику также было передано значительное количество имущества. В его долю суд отнес два больших земельных участка по 2,5 га каждый, расположенные в селе Соломоново, которые являются крупнейшими по площади объектами в этом деле. Кроме того, ему были переданы еще три земельных участка площадью почти 27 соток, 34 сотки и 80 соток. Также ответчик получил жилой дом площадью 44,7 кв. м вместе с земельным участком площадью более 21 сотки в Ужгородском районе и автомобиль «Volkswagen Golf» 2011 года выпуска.

При осуществлении раздела имущества суд учитывал фактические обстоятельства его приобретения и пользования, а также признал применение принципа равенства долей обоснованным. Оснований для отступления от этого принципа установлено не было. Признание иска ответчиком позволило избежать дополнительных споров и способствовало эффективному завершению процесса. Принятое решение фактически закрепило юридическое разграничение имущественных интересов сторон после многолетней совместной жизни.

Презумпция совместной собственности и раздел по стандартам ВС

Рассматривая требование о расторжении брака, суд первой инстанции руководствовался не только объяснениями сторон, но и устоявшейся практикой Верховного Суда относительно сущности семейных правоотношений. В многочисленных постановлениях Верховного Суда подчеркивается, что сама по себе государственная регистрация брака не может служить основанием для его сохранения при отсутствии реальных семейных отношений. Брак как правовой институт предполагает совместную жизнь, взаимную поддержку и ведение совместного хозяйства, а не формальное существование актовой записи.

Суд установил, что стороны на протяжении длительного времени не поддерживали семейных отношений, что соответствует критериям так называемого «формального брака», которые неоднократно применялись Верховным Судом в аналогичных делах. Практика ВС является последовательной: если сохранение брака противоречит интересам хотя бы одного из супругов и не имеет социального смысла, суд обязан прекратить такие правоотношения.

Дополнительным аргументом в пользу расторжения брака стало признание иска ответчиком. Верховный Суд в своих правовых позициях обращает внимание на то, что отсутствие спора между сторонами относительно прекращения брака свидетельствует об окончательном распаде семьи и исключает необходимость принятия мер для примирения. В этом деле суд обоснованно пришел к выводу, что принудительное сохранение брака в таких условиях противоречило бы принципу свободы семейных отношений.

Раздел совместного имущества супругов осуществлялся с учетом правовых выводов Верховного Суда относительно режима совместной собственности. ВС неоднократно подчеркивал, что определяющими для установления правового режима имущества являются время и источник его приобретения, а не только сведения государственных реестров. Именно этот подход был положен в основу судебного анализа.

Все спорные объекты были приобретены во время пребывания сторон в зарегистрированном браке. Доказательств, подтверждающих приобретение имущества за личные средства, полученные до брака, в наследство или в дар, сторонами не представлено. Верховный Суд в таких случаях последовательно указывает, что презумпция совместной собственности действует до момента доказательства обратного, а бремя доказательства возлагается на того из супругов, кто заявляет о личном характере имущества.

Применяя принцип равенства долей, суд действовал в рамках устоявшейся практики Верховного Суда. Отступление от этого принципа возможно только при наличии существенных обстоятельств, таких как недобросовестное поведение одного из супругов, уклонение от содержания семьи или использование имущества во вред интересам семьи. Ни одного такого обстоятельства в деле установлено не было. В результате за каждой из сторон закреплен четко определенный перечень недвижимости, земельных участков и транспортных средств.

Автор: Валентин Коваль

