Мінсоцполітики планує перейти від спеціальних пенсій до моделі професійних

Міністерство соціальної політики готує оновлену Стратегію — з акцентом на підтримці ветеранів та розвитку соцпослуг.

Міністерство соціальної політики працює над оновленою Стратегією соціальної політики України, головним завданням якої стане оптимізація соціальних послуг відповідно до потреб тих громадян, які найбільше потребують підтримки.

Як повідомили у відомстві, міністр Денис Улютін провів зустріч із представниками ветеранських організацій громадянського суспільства — Принцип, Простір можливостей, Veteran Hub та Юридична сотня.

Під час обговорення сторони розглянули пропозиції щодо розвитку соціальних послуг для ветеранів та ветеранок, забезпечення послугами протезування, а також удосконалення системи пенсійного забезпечення учасників бойових дій.

«Ми хочемо інтегрувати досвід та аналітичні напрацювання громадського сектору у нову Стратегію, над якою зараз працюємо. Аудиторія отримувачів соціальних послуг змінилася — сьогодні це також молоді хлопці та дівчата. Маємо враховувати цей фактор, а також робити послуги більш доступними у регіонах», — зазначив Денис Улютін.

Міністр наголосив, що Мінсоцполітики планує розвивати ринок надавачів соціальних послуг на місцевому рівні. Для цього буде впроваджено механізми закупівель, чітку стандартизацію та систему моніторингу якості.

«У разі, якщо людина не може отримати якісну послугу від громади, її має надати держава. Тобто держава має захищати право людини на соцпослугу», — підкреслив Улютін.

Також міністр повідомив, що Міністерство працює над реформуванням пенсійної системи, зокрема над переходом від спеціальних пенсій до моделі професійних.

