Мінсоцполітики планує перейти від спеціальних пенсій до моделі професійних

14:33, 18 жовтня 2025
Міністерство соціальної політики готує оновлену Стратегію — з акцентом на підтримці ветеранів та розвитку соцпослуг.
Міністерство соціальної політики працює над оновленою Стратегією соціальної політики України, головним завданням якої стане оптимізація соціальних послуг відповідно до потреб тих громадян, які найбільше потребують підтримки.

Як повідомили у відомстві, міністр Денис Улютін провів зустріч із представниками ветеранських організацій громадянського суспільства — Принцип, Простір можливостей, Veteran Hub та Юридична сотня.

Під час обговорення сторони розглянули пропозиції щодо розвитку соціальних послуг для ветеранів та ветеранок, забезпечення послугами протезування, а також удосконалення системи пенсійного забезпечення учасників бойових дій.

«Ми хочемо інтегрувати досвід та аналітичні напрацювання громадського сектору у нову Стратегію, над якою зараз працюємо. Аудиторія отримувачів соціальних послуг змінилася — сьогодні це також молоді хлопці та дівчата. Маємо враховувати цей фактор, а також робити послуги більш доступними у регіонах», — зазначив Денис Улютін.

Міністр наголосив, що Мінсоцполітики планує розвивати ринок надавачів соціальних послуг на місцевому рівні. Для цього буде впроваджено механізми закупівель, чітку стандартизацію та систему моніторингу якості.

«У разі, якщо людина не може отримати якісну послугу від громади, її має надати держава. Тобто держава має захищати право людини на соцпослугу», — підкреслив Улютін.

Також міністр повідомив, що Міністерство працює над реформуванням пенсійної системи, зокрема над переходом від спеціальних пенсій до моделі професійних.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

