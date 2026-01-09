  1. В Україні

Допомогу можуть скасувати: у яких випадках припиняють виплати дітям боржників по аліментах

22:54, 9 січня 2026
Йдеться про тимчасову підтримку, яку надають у разі несплати аліментів.
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не є безстроковою. У Пенсійному фонді нагадали: у разі настання визначених законом обставин виплату такої допомоги припиняють, а в окремих випадках — вимагають повернення надміру отриманих коштів.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

  • встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
  • виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину (встановлено місцезнаходження, при перевизначенні права дохід перевищує розмір прожиткового мінімуму для дитина відповідного віку);
  • досягнення дитиною 18-річного віку;
  • виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
  • влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
  • скасування або визнання усиновлення недійсним;
  • усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
  • відмови від стягнення аліментів;
  • добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;
  • скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
  • смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;
  • смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;
  • позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;
  • відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;
  • встановлення над дитиною опіки чи піклування;
  • сплати аліментів одним з батьків.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строку повноважений орган.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин.

Переплата тимчасової допомоги

Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків; виявлено, що один з батьків може утримувати дитину; встановлено місце проживання (перебування) одного з батьків, у зв’язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, уповноважений орган:

  • визначає суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та встановлює строки її повернення (протягом місяця);
  • повідомляє одному з батьків про суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та строк її повернення;
  • у разі неповернення коштів добровільно в установлені строки вирішує питання про їх стягнення у судовому порядку.

діти аліменти Пенсійний фонд ПФУ

