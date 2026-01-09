  1. В Украине

Помощь могут отменить: в каких случаях прекращают выплаты детям должников по алиментам

22:54, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о временной поддержке, которую предоставляют в случае неуплаты алиментов.
Помощь могут отменить: в каких случаях прекращают выплаты детям должников по алиментам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не является бессрочной. В Пенсионном фонде напомнили: при наступлении предусмотренных законом обстоятельств выплата такой помощи прекращается, а в отдельных случаях — требуют возврата излишне полученных средств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Выплата временной помощи прекращается в случае:

  • установления места проживания (пребывания) лица, которое обязано уплачивать алименты по решению суда;
  • выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности одного из родителей содержать своего ребенка (установлено местонахождение, при повторном определении права доход превышает размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);
  • достижения ребенком 18-летнего возраста;
  • выполнения в полном объеме обязательств одного из родителей по уплате алиментов в случае выезда на постоянное место жительства за границу;
  • устройства ребенка в соответствующее учреждение (заведение) на полное государственное содержание;
  • отмены или признания усыновления недействительным;
  • усыновления ребенка (мужем матери или женой отца);
  • отказа от взыскания алиментов;
  • добровольного исполнения решения суда лицом, обязанным уплачивать алименты;
  • отмены в установленном законодательством порядке решения суда о взыскании алиментов;
  • смерти ребенка, которому была назначена временная помощь;
  • смерти одного из родителей, обязанного уплачивать алименты, или признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим либо объявленным умершим;
  • лишения в установленном порядке одного из родителей, который содержал ребенка, родительских прав;
  • изъятия ребенка у одного из родителей, который содержал ребенка, без лишения родительских прав;
  • установления над ребенком опеки или попечительства;
  • уплаты алиментов одним из родителей.

О возникновении указанных обстоятельств получатель обязан сообщить в десятидневный срок уполномоченному органу.

Выплата временной помощи прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло одно из указанных обстоятельств.

Переплата временной помощи

Если возникла возможность взыскания алиментов с одного из родителей; выявлено, что один из родителей может содержать ребенка; установлено место проживания (пребывания) одного из родителей, в связи с чем возможно взыскание с него средств на содержание ребенка, уполномоченный орган:

  • определяет сумму выплаченной временной помощи, подлежащую возврату, и устанавливает сроки ее возврата (в течение месяца);
  • уведомляет одного из родителей о сумме выплаченной временной помощи, подлежащей возврату, и сроке ее возврата;
  • в случае невозврата средств добровольно в установленные сроки решает вопрос об их взыскании в судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети алименты Пенсионный фонд ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]