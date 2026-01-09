Помощь могут отменить: в каких случаях прекращают выплаты детям должников по алиментам

Речь идет о временной поддержке, которую предоставляют в случае неуплаты алиментов.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не является бессрочной. В Пенсионном фонде напомнили: при наступлении предусмотренных законом обстоятельств выплата такой помощи прекращается, а в отдельных случаях — требуют возврата излишне полученных средств.

Выплата временной помощи прекращается в случае:

установления места проживания (пребывания) лица, которое обязано уплачивать алименты по решению суда;

выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности одного из родителей содержать своего ребенка (установлено местонахождение, при повторном определении права доход превышает размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);

достижения ребенком 18-летнего возраста;

выполнения в полном объеме обязательств одного из родителей по уплате алиментов в случае выезда на постоянное место жительства за границу;

устройства ребенка в соответствующее учреждение (заведение) на полное государственное содержание;

отмены или признания усыновления недействительным;

усыновления ребенка (мужем матери или женой отца);

отказа от взыскания алиментов;

добровольного исполнения решения суда лицом, обязанным уплачивать алименты;

отмены в установленном законодательством порядке решения суда о взыскании алиментов;

смерти ребенка, которому была назначена временная помощь;

смерти одного из родителей, обязанного уплачивать алименты, или признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим либо объявленным умершим;

лишения в установленном порядке одного из родителей, который содержал ребенка, родительских прав;

изъятия ребенка у одного из родителей, который содержал ребенка, без лишения родительских прав;

установления над ребенком опеки или попечительства;

уплаты алиментов одним из родителей.

О возникновении указанных обстоятельств получатель обязан сообщить в десятидневный срок уполномоченному органу.

Выплата временной помощи прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло одно из указанных обстоятельств.

Переплата временной помощи

Если возникла возможность взыскания алиментов с одного из родителей; выявлено, что один из родителей может содержать ребенка; установлено место проживания (пребывания) одного из родителей, в связи с чем возможно взыскание с него средств на содержание ребенка, уполномоченный орган:

определяет сумму выплаченной временной помощи, подлежащую возврату, и устанавливает сроки ее возврата (в течение месяца);

уведомляет одного из родителей о сумме выплаченной временной помощи, подлежащей возврату, и сроке ее возврата;

в случае невозврата средств добровольно в установленные сроки решает вопрос об их взыскании в судебном порядке.

