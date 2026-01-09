Помощь могут отменить: в каких случаях прекращают выплаты детям должников по алиментам
Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не является бессрочной. В Пенсионном фонде напомнили: при наступлении предусмотренных законом обстоятельств выплата такой помощи прекращается, а в отдельных случаях — требуют возврата излишне полученных средств.
Выплата временной помощи прекращается в случае:
- установления места проживания (пребывания) лица, которое обязано уплачивать алименты по решению суда;
- выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности одного из родителей содержать своего ребенка (установлено местонахождение, при повторном определении права доход превышает размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);
- достижения ребенком 18-летнего возраста;
- выполнения в полном объеме обязательств одного из родителей по уплате алиментов в случае выезда на постоянное место жительства за границу;
- устройства ребенка в соответствующее учреждение (заведение) на полное государственное содержание;
- отмены или признания усыновления недействительным;
- усыновления ребенка (мужем матери или женой отца);
- отказа от взыскания алиментов;
- добровольного исполнения решения суда лицом, обязанным уплачивать алименты;
- отмены в установленном законодательством порядке решения суда о взыскании алиментов;
- смерти ребенка, которому была назначена временная помощь;
- смерти одного из родителей, обязанного уплачивать алименты, или признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим либо объявленным умершим;
- лишения в установленном порядке одного из родителей, который содержал ребенка, родительских прав;
- изъятия ребенка у одного из родителей, который содержал ребенка, без лишения родительских прав;
- установления над ребенком опеки или попечительства;
- уплаты алиментов одним из родителей.
О возникновении указанных обстоятельств получатель обязан сообщить в десятидневный срок уполномоченному органу.
Выплата временной помощи прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло одно из указанных обстоятельств.
Переплата временной помощи
Если возникла возможность взыскания алиментов с одного из родителей; выявлено, что один из родителей может содержать ребенка; установлено место проживания (пребывания) одного из родителей, в связи с чем возможно взыскание с него средств на содержание ребенка, уполномоченный орган:
- определяет сумму выплаченной временной помощи, подлежащую возврату, и устанавливает сроки ее возврата (в течение месяца);
- уведомляет одного из родителей о сумме выплаченной временной помощи, подлежащей возврату, и сроке ее возврата;
- в случае невозврата средств добровольно в установленные сроки решает вопрос об их взыскании в судебном порядке.
