Водіїв закликають перевіряти автомобілі перед поїздкою – там можуть ховатися коти

22:36, 9 січня 2026
У холодну погоду тварини шукають тепло під капотом, і запуск двигуна може закінчитися трагедією.
На вулиці тримається холод, і для багатьох безпритульних тварин це означає щоденний пошук бодай мінімального тепла. Часто таким «рятівним укриттям» стають припарковані автомобілі. Патрульна поліція звернулася до водіїв із простим, але критично важливим нагадуванням: кілька секунд перевірки перед поїздкою можуть врятувати життя котам і собакам.

Де найчастіше ховаються коти в авто взимку

Патрульні перелічують місця, які тварини обирають найохочіше, коли на дворі морозно:

  • під автомобілем;
  • під капотом;
  • під арками коліс;
  • у вихлопній трубі (такі випадки також трапляються).

Теплі деталі приваблюють тварин, які намагаються зігрітися й перечекати негоду. Але запуск двигуна або початок руху може обернутися трагедією.

Що радять зробити патрульні перед тим, як заводити авто

Поради максимально практичні — і не потребують нічого складного:

Перед запуском двигуна постукайте по капоту. Це може налякати тварину й дати їй шанс вибратися.

Перевірте потенційні схованки. Перелякані коти інколи забираються ще глибше.

За можливості використайте ліхтарик. Він допоможе оглянути важкодоступні ділянки — під арками коліс, під днищем та інші «сліпі зони».

Чому це важливо саме зараз

У період холодів ризик таких випадків зростає: тварини інстинктивно тягнуться до тепла, а припарковані машини часто стоять у дворах і біля будинків — там, де вуличні коти й собаки почуваються відносно безпечно. Тож уважність водія стає ключовим запобіжником.

