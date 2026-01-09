Водіїв закликають перевіряти автомобілі перед поїздкою – там можуть ховатися коти
На вулиці тримається холод, і для багатьох безпритульних тварин це означає щоденний пошук бодай мінімального тепла. Часто таким «рятівним укриттям» стають припарковані автомобілі. Патрульна поліція звернулася до водіїв із простим, але критично важливим нагадуванням: кілька секунд перевірки перед поїздкою можуть врятувати життя котам і собакам.
Де найчастіше ховаються коти в авто взимку
Патрульні перелічують місця, які тварини обирають найохочіше, коли на дворі морозно:
- під автомобілем;
- під капотом;
- під арками коліс;
- у вихлопній трубі (такі випадки також трапляються).
Теплі деталі приваблюють тварин, які намагаються зігрітися й перечекати негоду. Але запуск двигуна або початок руху може обернутися трагедією.
Що радять зробити патрульні перед тим, як заводити авто
Поради максимально практичні — і не потребують нічого складного:
Перед запуском двигуна постукайте по капоту. Це може налякати тварину й дати їй шанс вибратися.
Перевірте потенційні схованки. Перелякані коти інколи забираються ще глибше.
За можливості використайте ліхтарик. Він допоможе оглянути важкодоступні ділянки — під арками коліс, під днищем та інші «сліпі зони».
Чому це важливо саме зараз
У період холодів ризик таких випадків зростає: тварини інстинктивно тягнуться до тепла, а припарковані машини часто стоять у дворах і біля будинків — там, де вуличні коти й собаки почуваються відносно безпечно. Тож уважність водія стає ключовим запобіжником.
