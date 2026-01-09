Водителей призывают проверять автомобили перед поездкой — там могут прятаться кошки

В холодную погоду животные ищут тепло под капотом, и запуск двигателя может закончиться трагедией.

На улице держится холод, и для многих бездомных животных это означает ежедневный поиск хотя бы минимального тепла. Часто таким «спасительным укрытием» становятся припаркованные автомобили. Патрульная полиция обратилась к водителям с простым, но критически важным напоминанием: несколько секунд проверки перед поездкой могут спасти жизнь кошкам и собакам.

Где чаще всего прячутся кошки в авто зимой

Патрульные перечисляют места, которые животные выбирают чаще всего, когда на улице морозно:

под автомобилем;

под капотом;

под арками колес;

в выхлопной трубе (такие случаи также происходят).

Теплые детали привлекают животных, которые пытаются согреться и переждать непогоду. Но запуск двигателя или начало движения может обернуться трагедией.

Что советуют сделать патрульные перед тем, как заводить авто

Советы максимально практичные и не требуют ничего сложного:

Перед запуском двигателя постучите по капоту. Это может напугать животное и дать ему шанс выбраться.

Проверьте потенциальные укрытия. Испуганные кошки иногда забираются еще глубже.

По возможности используйте фонарик. Он поможет осмотреть труднодоступные участки — под арками колес, под днищем и другие «слепые зоны».

Почему это важно именно сейчас

В период холодов риск таких случаев возрастает: животные инстинктивно тянутся к теплу, а припаркованные машины часто стоят во дворах и возле домов — там, где уличные кошки и собаки чувствуют себя относительно безопасно. Поэтому внимательность водителя становится ключевым предохранителем.

