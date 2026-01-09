Водителей призывают проверять автомобили перед поездкой — там могут прятаться кошки
На улице держится холод, и для многих бездомных животных это означает ежедневный поиск хотя бы минимального тепла. Часто таким «спасительным укрытием» становятся припаркованные автомобили. Патрульная полиция обратилась к водителям с простым, но критически важным напоминанием: несколько секунд проверки перед поездкой могут спасти жизнь кошкам и собакам.
Где чаще всего прячутся кошки в авто зимой
Патрульные перечисляют места, которые животные выбирают чаще всего, когда на улице морозно:
- под автомобилем;
- под капотом;
- под арками колес;
- в выхлопной трубе (такие случаи также происходят).
Теплые детали привлекают животных, которые пытаются согреться и переждать непогоду. Но запуск двигателя или начало движения может обернуться трагедией.
Что советуют сделать патрульные перед тем, как заводить авто
Советы максимально практичные и не требуют ничего сложного:
Перед запуском двигателя постучите по капоту. Это может напугать животное и дать ему шанс выбраться.
Проверьте потенциальные укрытия. Испуганные кошки иногда забираются еще глубже.
По возможности используйте фонарик. Он поможет осмотреть труднодоступные участки — под арками колес, под днищем и другие «слепые зоны».
Почему это важно именно сейчас
В период холодов риск таких случаев возрастает: животные инстинктивно тянутся к теплу, а припаркованные машины часто стоят во дворах и возле домов — там, где уличные кошки и собаки чувствуют себя относительно безопасно. Поэтому внимательность водителя становится ключевым предохранителем.
