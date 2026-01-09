  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Лицо приняло участие в организации и проведении незаконного референдума по вопросу присоединения к РФ — какое решение принял КУС ВС

16:32, 9 января 2026
Местный суд признал мужчину виновным и осудил обвиняемого по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины и оправдал его по ч. 2 ст. 110 УК Украины, апелляционный суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.
Действия лица, которое одним нераздельным деянием, в один момент времени и в одном месте одновременно совершает действия, направленные на изменение границ территории Украины, и с этой целью принимает участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, образуют идеальную совокупность и подлежат квалификации по ч. 2 ст. 110 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. К такому выводу пришел КУС ВС в деле от 8 декабря 2025 года № 185/7229/23 (производство № 51-3301км25).

В данном уголовном производстве лицо обвинялось в том, что приняло участие в организации и проведении незаконного референдума по вопросу присоединения к РФ на правах административно-территориальной единицы временно оккупированной территории Луганской области с целью изменения границ территории и государственного границы Украины. Местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины и оправдал его по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Апелляционный суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

В кассационной жалобе защитник указывал, что квалификация действий обвиняемого по ч. 5 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 110 УК Украины является двойной, поскольку референдум, степень участия, объем действий одни и те же, к тому же одним из действий, направленных на изменение границ территории или государственного границы, является участие, подготовка и проведение незаконного референдума; указанное в совокупности противоречит требованиям ст. 61 Конституции Украины и ч. 3 ст. 2 УК Украины, следовательно, в действиях обвиняемого отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Оставляя без изменения приговор апелляционного суда, Верховный Суд указал, что для разграничения указанных составов уголовных правонарушений необходимо обратиться к такому квалифицирующему признаку их состава, как цель. Так, цель преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, с учетом диспозиции части этой статьи является очевидной и заключается в отторжении части территории Украины, ее присоединении к стране-агрессору или создании новых образований и т. п., то есть посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, независимо от того, какие действия совершены для достижения этой цели. При этом ответственность по ч. 2 ст. 110 УК Украины наступает в случае направленности действий лица на изменение границ территории Украины или ее государственного границы.

В то же время цель преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины, не является очевидной и с учетом исключительно прямого умысла действий лица направлена на содействие (пособничество, поддержку) государству-агрессору, его органам или представителям в осуществлении их деятельности. Ответственность за это предусмотрена, в частности, исключительно за действия в форме участия в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории.

Однако если лицо одним-единственным деянием совершает одновременно два или более самостоятельных преступления, при этом все преступления совершаются одновременно одним актом (нераздельным), в один и тот же момент времени, в одном и том же месте (одни и те же деяния), то при наличии признаков они квалифицируются по разным статьям или частям статьи УК Украины и образуют идеальную совокупность. Следовательно, учитывая различную направленность действий обвиняемого при совершении одних и тех же действий, в один и тот же момент времени, в одном и том же месте, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованным выводам об идеальной совокупности уголовных правонарушений в данном производстве.

суд решение суда судебная практика КУС ВС

