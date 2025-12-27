Без надежных ценных бумаг запуск накопительной пенсионной системы невозможен – Руслан Магомедов

Председатель НКЦБФР заявил, что ключевой предпосылкой пенсионной реформы является развитие фондового рынка и безопасных инструментов для долгосрочных инвестиций.

Полноценный запуск накопительной пенсионной системы напрямую зависит от наличия надежных ценных бумаг и развития фондового рынка. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов, сообщает НКЦБФР.

«Время от времени» появляются утверждения, что именно НКЦБФР якобы сдерживает пенсионную реформу. Впрочем, если задать простой вопрос – кто именно об этом говорит и на чем основаны такие заявления, – четкого ответа обычно нет. Я общаюсь с министром соцполитики и другими органами власти и ни разу не слышал, что Комиссия является барьером для пенсионной реформы. Чаще всего это удобное объяснение сложных системных проблем», — отметил Магомедов.

Председатель НКЦБФР подчеркнул, что солидарная пенсионная система не выдерживает нагрузки, ведь сейчас работающие содержат пенсионеров без гарантий достойных выплат в будущем. Переход к накопительной системе, по его словам, является неизбежным, однако решающим является вопрос механизмов сохранения пенсионных средств.

Магомедов подчеркнул, что задача пенсионных фондов заключается не в рисковых инвестициях, а в сохранении покупательной способности денег как минимум на уровне инфляции. Пенсионные средства не могут вкладываться в высокорисковые активы, поскольку от них напрямую зависит качество жизни людей после завершения трудовой деятельности.

«Пенсионная реформа напрямую зависит от развития фондового рынка. И когда он заработает, появятся «голубые фишки», то есть акции компаний, которые имеют наиболее стабильные цены и показывают лучший результат на рынке. Тогда туда можно будет вкладывать пенсионные средства. Сейчас же нужны четко разграниченные инструменты: одни — для более рискованных инвестиций, другие — для долгосрочных, в частности пенсионных, накоплений», — подчеркнул глава НКЦБФР.

В этом контексте Магомедов обратил внимание на роль лицевых инвестиционных счетов, которые станут стартом инициативы «Фондовый рынок 2.0». Они предусматривают пятилетний инвестиционный горизонт и должны сформировать мост между более короткими инвестициями и долгосрочными пенсионными накоплениями, демонстрируя готовность рынка работать со средствами будущих пенсионеров.

Напомним, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что вопрос введения обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока преждевременен, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

