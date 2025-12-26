  1. В Україні

Практичні іспити для водіїв у Києві з 30 грудня проходитимуть на оновленій локації

23:00, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кандидати у водії складатимуть практичні іспити у ТСЦ МВС 8042 на оновлених маршрутах.
Практичні іспити для водіїв у Києві з 30 грудня проходитимуть на оновленій локації
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уже наприкінці цього року кандидати у водії складатимуть практичні іспити з керування транспортними засобами на оновленій локації територіального сервісного центру МВС № 8042.

Для організації іспитів на звичній для киян локації запроваджено вдосконалені маршрути, адаптовані до різних категорій транспортних засобів і доповнені новими елементами з урахуванням різноманітних дорожніх умов та типових ситуацій. 

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що такі зміни покликані зробити процес складання іспитів зручнішим як для кандидатів у водії, так і для екзаменаторів, уникнути перетинів під час руху та забезпечити якісну підготовку майбутніх водіїв до раптових змін дорожньої обстановки й реальних умов руху.

Оновлені маршрути почнуть застосовуватися з 30 грудня під час складання практичної частини іспиту на отримання посвідчення водія. Їх перелік буде оприлюднено за день до цього на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Кандидатам рекомендують заздалегідь ознайомитися з маршрутами перед складанням іспиту.

У МВС також звертають увагу, що всі онлайн-записи, здійснені через систему Е-запис на дати, починаючи з 30 грудня для ТСЦ МВС № 8042, залишаються чинними. Водночас обслуговування за цими записами здійснюватиметься виключно за адресою ТСЦ МВС № 8042, тож відвідувачам необхідно прибути саме на цю локацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]