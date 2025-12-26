Практичні іспити для водіїв у Києві з 30 грудня проходитимуть на оновленій локації
Уже наприкінці цього року кандидати у водії складатимуть практичні іспити з керування транспортними засобами на оновленій локації територіального сервісного центру МВС № 8042.
Для організації іспитів на звичній для киян локації запроваджено вдосконалені маршрути, адаптовані до різних категорій транспортних засобів і доповнені новими елементами з урахуванням різноманітних дорожніх умов та типових ситуацій.
У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що такі зміни покликані зробити процес складання іспитів зручнішим як для кандидатів у водії, так і для екзаменаторів, уникнути перетинів під час руху та забезпечити якісну підготовку майбутніх водіїв до раптових змін дорожньої обстановки й реальних умов руху.
Оновлені маршрути почнуть застосовуватися з 30 грудня під час складання практичної частини іспиту на отримання посвідчення водія. Їх перелік буде оприлюднено за день до цього на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Кандидатам рекомендують заздалегідь ознайомитися з маршрутами перед складанням іспиту.
У МВС також звертають увагу, що всі онлайн-записи, здійснені через систему Е-запис на дати, починаючи з 30 грудня для ТСЦ МВС № 8042, залишаються чинними. Водночас обслуговування за цими записами здійснюватиметься виключно за адресою ТСЦ МВС № 8042, тож відвідувачам необхідно прибути саме на цю локацію.
