  1. В Украине

Практические экзамены для водителей в Киеве с 30 декабря будут проходить на обновленной локации

23:00, 26 декабря 2025
Кандидаты в водители будут сдавать практические экзамены в ТСЦ МВД 8042 на обновленных маршрутах.
Фото: freepik
Фото: freepik
Уже в конце этого года кандидаты в водители будут сдавать практические экзамены по управлению транспортными средствами на обновленной локации территориального сервисного центра МВД № 8042.

Для организации экзаменов на привычной для киевлян локации внедрены усовершенствованные маршруты, адаптированные к различным категориям транспортных средств и дополненные новыми элементами с учетом разнообразных дорожных условий и типовых ситуаций.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что такие изменения призваны сделать процесс сдачи экзаменов более удобным как для кандидатов в водители, так и для экзаменаторов, избежать пересечений во время движения и обеспечить качественную подготовку будущих водителей к внезапным изменениям дорожной обстановки и реальным условиям движения.

Обновленные маршруты начнут применяться с 30 декабря во время сдачи практической части экзамена на получение водительского удостоверения. Их перечень будет опубликован за день до этого на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. Кандидатам рекомендуют заранее ознакомиться с маршрутами перед сдачей экзамена.

В МВД также обращают внимание, что все онлайн-записи, осуществленные через систему Е-запись на даты, начиная с 30 декабря для ТСЦ МВД № 8042, остаются действительными. В то же время обслуживание по этим записям будет осуществляться исключительно по адресу ТСЦ МВД № 8042, поэтому посетителям необходимо прибыть именно на эту локацию.

Киев водительские права сервисный центр МВД

