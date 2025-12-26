  1. Публікації
  2. / Законодавство

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

14:22, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.
В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутати пропонують підвищити мінімальну пенсію для непрацездатних осіб у 2026 році. Відповідний законопроект №14330  «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2026 рік“ щодо встановлення справедливого розміру мінімальної пенсії в Україні» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», а саме:

  • у статті 7 абзац шостий цифри і слово «2595 гривень» пропонується замінити на «25 000 гривень»;
  • у статті 15 абзац перший слова і цифри «не менш як 146.000.000 тис. гривень» пропонується замінити на «не менш як 176.000.000 тис. гривень»;
  • відповідні зміни пропонуються внести до додатків №1 і №3.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішній розмір мінімальної пенсії не відповідає реаліям життя та не забезпечує навіть базові умови для проживання. Метою законопроекту є встановлення справедливого рівня мінімальної пенсії, достатнього для забезпечення мінімально можливих умов життя.

Як наведено у порівняльний таблиці, згідно з пропонованими змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2 595 гривень до 25 000 гривень. Таке підвищення є майже десятикратним і спрямоване на забезпечення базових умов життя для пенсіонерів.

Для фінансування цього підвищення пропонується збільшити суму перерахувань Національного банку України до Державного бюджету: замість 146 млрд грн пропонується не менш як 176 млрд грн. При цьому розмір прожиткового мінімуму для інших соціальних і демографічних груп населення — дітей та працездатних осіб — змін не зазнає.

Таким чином, зміни передбачають пріоритетну підтримку саме тих, хто втратив працездатність, і одночасно забезпечують збільшення доходів бюджету за рахунок НБУ без додаткового навантаження на інші статті витрат.

Як зазначено у пояснювальній записці, реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету та може бути профінансована за рахунок резервних фондів та міжнародної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Цифровий актив під захистом ICANN: ВС відмовив у відновленні домену через порушення UDRP

КЦС ВС постановив, що реалізація прав на веб-ресурс неможлива без дотримання міжнародних процедур.

Нові вимоги до сайтів і електронних послуг: у Раді з’явився альтернативний законопроєкт щодо цифрової доступності

Законопроєкт передбачає впровадження національного стандарту цифрової доступності, розширює сфери його застосування та встановлює рівні зобов’язання для державних органів і приватних компаній.

В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]