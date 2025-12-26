В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Депутати пропонують підвищити мінімальну пенсію для непрацездатних осіб у 2026 році. Відповідний законопроект №14330 «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2026 рік“ щодо встановлення справедливого розміру мінімальної пенсії в Україні» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», а саме:

у статті 7 абзац шостий цифри і слово «2595 гривень» пропонується замінити на «25 000 гривень»;

у статті 15 абзац перший слова і цифри «не менш як 146.000.000 тис. гривень» пропонується замінити на «не менш як 176.000.000 тис. гривень»;

відповідні зміни пропонуються внести до додатків №1 і №3.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішній розмір мінімальної пенсії не відповідає реаліям життя та не забезпечує навіть базові умови для проживання. Метою законопроекту є встановлення справедливого рівня мінімальної пенсії, достатнього для забезпечення мінімально можливих умов життя.

Як наведено у порівняльний таблиці, згідно з пропонованими змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2 595 гривень до 25 000 гривень. Таке підвищення є майже десятикратним і спрямоване на забезпечення базових умов життя для пенсіонерів.

Для фінансування цього підвищення пропонується збільшити суму перерахувань Національного банку України до Державного бюджету: замість 146 млрд грн пропонується не менш як 176 млрд грн. При цьому розмір прожиткового мінімуму для інших соціальних і демографічних груп населення — дітей та працездатних осіб — змін не зазнає.

Таким чином, зміни передбачають пріоритетну підтримку саме тих, хто втратив працездатність, і одночасно забезпечують збільшення доходів бюджету за рахунок НБУ без додаткового навантаження на інші статті витрат.

Як зазначено у пояснювальній записці, реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету та може бути профінансована за рахунок резервних фондів та міжнародної допомоги.

