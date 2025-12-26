  1. Публикации
В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

14:22, 26 декабря 2025
Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.
В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен
Депутаты предлагают повысить минимальную пенсию для нетрудоспособных лиц в 2026 году. Соответствующий законопроект №14330 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2026 год“ относительно установления справедливого размера минимальной пенсии в Украине» зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», а именно:

В статье 7 шестой абзац цифры и слово «2595 гривен» предлагается заменить на «25 000 гривен»;

В статье 15 первый абзац слова и цифры «не менее 146.000.000 тыс. Гривен» предлагается заменить на «не менее 176.000.000 тыс. Гривен»;

Соответствующие изменения предлагается внести в приложения №1 и №3.

В пояснительной записке отмечается, что текущий размер минимальной пенсии не соответствует реалиям жизни и не обеспечивает даже базовые условия для проживания. Цель законопроекта — установить справедливый уровень минимальной пенсии, достаточный для обеспечения минимально возможных условий жизни.

Как указано в сравнительной таблице, согласно предлагаемым изменениям к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, вырастет с 2 595 гривен до 25 000 гривен. Такое повышение почти десятикратное и направлено на обеспечение базовых условий жизни пенсионеров.

Для финансирования этого повышения предлагается увеличить сумму перечислений Национального банка Украины в Государственный бюджет: вместо 146 млрд грн предлагается не менее 176 млрд грн. При этом размер прожиточного минимума для других социальных и демографических групп населения — детей и трудоспособных лиц — изменений не претерпевает.

Таким образом, изменения предусматривают приоритетную поддержку именно тех, кто утратил трудоспособность, и одновременно обеспечивают увеличение доходов бюджета за счет НБУ без дополнительной нагрузки на другие статьи расходов.

Как указано в пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета и может быть профинансирована за счет резервных фондов и международной помощи.

