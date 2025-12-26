  1. В Україні

Буковель, Драгобрат та Славське не відкриють катання на Різдво та Новий рік – що сталося

23:58, 26 грудня 2025
Через теплий грудень та відсутність природного снігу курорти не відкриють катання на Різдво та Новий рік.
Вперше за багато років українські гірськолижні курорти не відкриють сезон у традиційні дати, зокрема під час різдвяних свят та на Новий рік, повідомляє ZAXID.NET.

Теплий грудень і відсутність снігу у Карпатах завадили курортам розпочати катання. Схили Буковеля, Драгобрата та Славського залишаються не засніженими, і навіть штучне насніження не врятує ситуацію.

На Буковелі слабкий сніг почав випадати вночі 24 грудня, температура знизилася до -3 °C, увімкнено снігові гармати. Проте підготувати траси до Нового року навряд чи вдасться. Незважаючи на це, туристів на курорті чимало.

На Драгобраті ситуація схожа: схили лише трохи припорошені снігом, його недостатньо для повноцінного катання. За прогнозом Укргідрометцентру, швидкого старту сезону чекати не варто.

Закарпаття Новий рік Різдво

